Песков высказался о вмешательстве США в интервью Путина Карлсону

Песков: в Кремле не раскрывают подробностей подготовки к интервью с Путиным
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© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Такер Карлсон (слева) давно заявлял, что спецслужбы США вмешивались в интервью с Владимиром Путиным (справа) Фото:

В Кремле не раскрывают подробностей подготовки интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вмешательстве США в интервью с главой государства.

Представителю Кремля задали вопрос, касающийся того, что Карлсон готовился к интервью с Путиным два года, а американская разведка ему мешала. «Карлсон давно рассказывал, внутреннюю кухню подготовки к интервью мы никогда не рассказываем. Не будем это делать и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле не раскрывают подробностей подготовки интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вмешательстве США в интервью с главой государства. Представителю Кремля задали вопрос, касающийся того, что Карлсон готовился к интервью с Путиным два года, а американская разведка ему мешала. «Карлсон давно рассказывал, внутреннюю кухню подготовки к интервью мы никогда не рассказываем. Не будем это делать и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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