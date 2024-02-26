Песков высказался о вмешательстве США в интервью Путина Карлсону

Такер Карлсон (слева) давно заявлял, что спецслужбы США вмешивались в интервью с Владимиром Путиным (справа)
В Кремле не раскрывают подробностей подготовки интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вмешательстве США в интервью с главой государства.
Представителю Кремля задали вопрос, касающийся того, что Карлсон готовился к интервью с Путиным два года, а американская разведка ему мешала. «Карлсон давно рассказывал, внутреннюю кухню подготовки к интервью мы никогда не рассказываем. Не будем это делать и сейчас», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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