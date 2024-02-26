В Екатеринбурге подскочил спрос на репетиторов по обществознанию и географии

В Екатеринбурге за последний месяц почти в 1,5 раза вырос спрос на услуги репетиторов по обществознанию и географии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги».
«Наибольший рост интереса среди Екатеринбуржцев за последний месяц пришелся на обществознание и географию — +180% и +128% соответственно. Также в списке популярных школьных предметов, по которым ищут услуги репетиторов: химия (+24%), физика (+27%), информатика (+30%), наименьший рост у биологии (+18%)», — говорится в сообщении.
В начале года математика (+80%), русский (+37%) и английский языки (+37%) вошли и топ-3 школьных предметов по спросу. Средняя стоимость занятия с репетитором в Екатеринбурге начинается от 600 рублей в час.
Один урок по математике, русскому языку и литературе обойдется екатеринбуржцам 500 рублей в час и выше, а услуги репетиторов по иностранным языкам начинаются от 700 рублей. Размер оплаты занятия зависит от опыта и квалификации преподавателя.
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