В Екатеринбурге подскочил спрос на репетиторов по обществознанию и географии

26 февраля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

По сравнению с прошлым месяцем жители Екатеринбурга стали на 27% чаще искать услуги репетиторов по школьным предметам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге за последний месяц почти в 1,5 раза вырос спрос на услуги репетиторов по обществознанию и географии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги». «Наибольший рост интереса среди Екатеринбуржцев за последний месяц пришелся на обществознание и географию — +180% и +128% соответственно. Также в списке популярных школьных предметов, по которым ищут услуги репетиторов: химия (+24%), физика (+27%), информатика (+30%), наименьший рост у биологии (+18%)», — говорится в сообщении. В начале года математика (+80%), русский (+37%) и английский языки (+37%) вошли и топ-3 школьных предметов по спросу. Средняя стоимость занятия с репетитором в Екатеринбурге начинается от 600 рублей в час. Один урок по математике, русскому языку и литературе обойдется екатеринбуржцам 500 рублей в час и выше, а услуги репетиторов по иностранным языкам начинаются от 700 рублей. Размер оплаты занятия зависит от опыта и квалификации преподавателя.

В Екатеринбурге за последний месяц почти в 1,5 раза вырос спрос на услуги репетиторов по обществознанию и географии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги». «Наибольший рост интереса среди Екатеринбуржцев за последний месяц пришелся на обществознание и географию — +180% и +128% соответственно. Также в списке популярных школьных предметов, по которым ищут услуги репетиторов: химия (+24%), физика (+27%), информатика (+30%), наименьший рост у биологии (+18%)», — говорится в сообщении. В начале года математика (+80%), русский (+37%) и английский языки (+37%) вошли и топ-3 школьных предметов по спросу. Средняя стоимость занятия с репетитором в Екатеринбурге начинается от 600 рублей в час. Один урок по математике, русскому языку и литературе обойдется екатеринбуржцам 500 рублей в час и выше, а услуги репетиторов по иностранным языкам начинаются от 700 рублей. Размер оплаты занятия зависит от опыта и квалификации преподавателя.