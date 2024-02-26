В Кремле прокомментировали уничтожение первого танка Abrams на Украине

Песков: ВС РФ с самого начала заявляли, что танки Abrams будут гореть
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ ежедневно демилитаризуют ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие с самого начала заявляли, что поставленные американские танки Abrams для украинской армии будут гореть так же, как другая западная техника. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне спецоперации. По его словам, ВС РФ ежедневно демилитаризуют ВСУ.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российская армия каждый день демилитаризует Украину.

Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что ВС РФ подбили первый Abrams в зоне спецоперации, так как изначально Украина его не запускала ее фронт. По информации telegram-канала Mash, российские военные также впервые ликвидировали шведскую САУ Archer.

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Российские военнослужащие с самого начала заявляли, что поставленные американские танки Abrams для украинской армии будут гореть так же, как другая западная техника. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне спецоперации. По его словам, ВС РФ ежедневно демилитаризуют ВСУ. «С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что российская армия каждый день демилитаризует Украину. Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что ВС РФ подбили первый Abrams в зоне спецоперации, так как изначально Украина его не запускала ее фронт. По информации telegram-канала Mash, российские военные также впервые ликвидировали шведскую САУ Archer.
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