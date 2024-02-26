Свердловский адвокат обнаружил обвинительный приговор в деле за месяц до суда

Ошибку суд уже устранил (архивное фото)
Свердловский адвокат Сергей Барсуков обнаружил, что суд вынес его клиенту обвинительный приговор за месяц до рассмотрения. Этим он поделился на своей странице в соцсети.
«Сегодня случайно зашел на сайт суда и обнаружил, что уголовное дело по моему клиенту рассмотрено с вынесением обвинительного приговора 18 марта 2024 года. Сегодня 26 февраля 2024 года, если что! Суд заранее заготовил обвинительный приговор?» — пишет адвокат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В беседе с корреспондентом URA.RU Барсуков не стал раскрывать, что это был за суд. По его словам, ошибку уже устранили.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.