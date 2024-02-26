26 февраля 2024

Свердловский адвокат обнаружил обвинительный приговор в деле за месяц до суда

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, приговор, арест, герб россии, суд, мера пресечения
Ошибку суд уже устранил (архивное фото) Фото:

Свердловский адвокат Сергей Барсуков обнаружил, что суд вынес его клиенту обвинительный приговор за месяц до рассмотрения. Этим он поделился на своей странице в соцсети.

«Сегодня случайно зашел на сайт суда и обнаружил, что уголовное дело по моему клиенту рассмотрено с вынесением обвинительного приговора 18 марта 2024 года. Сегодня 26 февраля 2024 года, если что! Суд заранее заготовил обвинительный приговор?» — пишет адвокат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с корреспондентом URA.RU Барсуков не стал раскрывать, что это был за суд. По его словам, ошибку уже устранили.

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Свердловский адвокат Сергей Барсуков обнаружил, что суд вынес его клиенту обвинительный приговор за месяц до рассмотрения. Этим он поделился на своей странице в соцсети. «Сегодня случайно зашел на сайт суда и обнаружил, что уголовное дело по моему клиенту рассмотрено с вынесением обвинительного приговора 18 марта 2024 года. Сегодня 26 февраля 2024 года, если что! Суд заранее заготовил обвинительный приговор?» — пишет адвокат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В беседе с корреспондентом URA.RU Барсуков не стал раскрывать, что это был за суд. По его словам, ошибку уже устранили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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