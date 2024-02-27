В США разочаровались в танке Abrams после того, как отправили его на Украину

NI: уничтожение танка Abrams в зоне СВО показало его уязвимость перед дронами
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Не стоит рассматривать танки Abrams как чудо-оружие, пишет NI Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недавнее уничтожение американского танка M1 Abrams в зоне спецоперации показало его уязвимость перед российскими дронами. Об этом написали в The National Interest, заявив, что эта военная машина «сильно переоценена».

«Конфликт на Украине показал уязвимость танков [Abrams] от переносных противотанковых средств и от дистанционно управляемых дронов», — говорится в материале. Издание назвало американский танк переоцененным. Также авторы статьи уверены, что не стоит рассматривать эту машину как «чудо-оружие».

Вооружение, предназначенное для уничтожения танка, превосходит возможности боевой машины. В издании уверены, что в зоне спецоперации на Украине был уничтожен далеко не последний Abrams.

Ранее стало известно об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО. По словам журналиста Владимира Соловьева, техника была разбита с помощью FPV-дрона. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил заявления российских бойцов о том, что западная техника на Украине «будет гореть».

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Недавнее уничтожение американского танка M1 Abrams в зоне спецоперации показало его уязвимость перед российскими дронами. Об этом написали в The National Interest, заявив, что эта военная машина «сильно переоценена». «Конфликт на Украине показал уязвимость танков [Abrams] от переносных противотанковых средств и от дистанционно управляемых дронов», — говорится в материале. Издание назвало американский танк переоцененным. Также авторы статьи уверены, что не стоит рассматривать эту машину как «чудо-оружие». Вооружение, предназначенное для уничтожения танка, превосходит возможности боевой машины. В издании уверены, что в зоне спецоперации на Украине был уничтожен далеко не последний Abrams. Ранее стало известно об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО. По словам журналиста Владимира Соловьева, техника была разбита с помощью FPV-дрона. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил заявления российских бойцов о том, что западная техника на Украине «будет гореть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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