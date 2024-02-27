Полицейские схватили банду, которая запугивала жителей Нижнего Тагила

Силовики предъявили мужчинам обвинения в разбойных нападениях и грабежах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали банду, которая вымогала деньги и запугивала местных жителей, сообщили URA.RU в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». В арсенале злоумышленников был пистолет.

Членов группировки задержали сотрудники нижнетагильского уголовного розыска и бойцы ОМОН. «Установлено, что в январе они угрожали расправой рабочему и требовали с него 200 тысяч рублей. Тогда у они использовали предмет, похожий на пистолет. По их мнению, он недостойно вел себя с девушками и не хотел платить за них в заведении. Пострадавший перевел им десять тысяч рублей. Остальную часть средств злоумышленники не успели получить, поскольку были задержаны», — пояснили в ведомстве.

Мужчинам от 22 до 26 лет. Против самого младшего из них было возбуждено два уголовных дела. По данным следствия, он отобрал 175 тысяч рублей у 19-летнего студента. Всем фигурантам предъявили обвинения в грабежах и разбойных нападениях, их заключили под стражу.

«На сегодняшний день установлены шесть потерпевших от криминальных действий дерзких молодых людей. По имеющейся оперативной информации, жертвами их преступных посягательств стали и другие тагильчане. Будучи запуганными, они побоялись обратиться за помощью в полицию», — отметили в пресс-группе. Всех, кто опознал в задержанных своих обидчиков, просят обратиться в отделы полиции по месту жительства, либо в дежурную часть на Островского, 7.

Обвиняемым от 22 до 26 лет Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское»

Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское»

Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское»

Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское»