Губернатор Текслер нашел замену челябинской чиновнице, ушедшей в декрет

27 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел очередное назначение в челябинском правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о возложении обязанностей замруководителя Главного управления молодежной политики (ГУМП) региона на Ольгу Галямову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщили URA.RU в правительстве области, действующий замруководителя ГУМП Татьяна Ковальчук сейчас находится в декретном отпуске. «Возложить исполнение обязанностей заместителя начальника главного управления молодежной политики Челябинской области на Галямову Ольгу Владимировну на период отсутствия Ковальчук Татьяны Игоревны на условиях срочного служебного контракта. Настоящее постановление подлежит официальном опубликованию», — говорится в тексте постановления. Ковальчук была назначена заместителем руководителя ГУМП в июне 2023 года. До своего назначения она в этом же управлении возглавляла отдел молодежных программ. Временно заменившая Ковальчук Галямова ранее работала в структурах экономблока правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о возложении обязанностей замруководителя Главного управления молодежной политики (ГУМП) региона на Ольгу Галямову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщили URA.RU в правительстве области, действующий замруководителя ГУМП Татьяна Ковальчук сейчас находится в декретном отпуске. «Возложить исполнение обязанностей заместителя начальника главного управления молодежной политики Челябинской области на Галямову Ольгу Владимировну на период отсутствия Ковальчук Татьяны Игоревны на условиях срочного служебного контракта. Настоящее постановление подлежит официальном опубликованию», — говорится в тексте постановления. Ковальчук была назначена заместителем руководителя ГУМП в июне 2023 года. До своего назначения она в этом же управлении возглавляла отдел молодежных программ. Временно заменившая Ковальчук Галямова ранее работала в структурах экономблока правительства региона.