Челябинский губернатор назначил замначальника Главного управления молодежной политики

Алексей Текслер утвердил на пост замначальника Татьяну Ковальчук
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июня назначил нового заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, им стала Татьяна Ковальчук.
«Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером.
Ранее Ковальчук в этом же управлении руководила отделом молодежных программ. Эту должность она заняла, пройдя кадровый конкурс в октябре 2020 года.
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