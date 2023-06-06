Челябинский губернатор назначил замначальника Главного управления молодежной политики

06 июня 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер утвердил на пост замначальника Татьяну Ковальчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июня назначил нового заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, им стала Татьяна Ковальчук. «Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Ковальчук в этом же управлении руководила отделом молодежных программ. Эту должность она заняла, пройдя кадровый конкурс в октябре 2020 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июня назначил нового заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, им стала Татьяна Ковальчук. «Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Ковальчук в этом же управлении руководила отделом молодежных программ. Эту должность она заняла, пройдя кадровый конкурс в октябре 2020 года.