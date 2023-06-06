Челябинский губернатор назначил замначальника Главного управления молодежной политики

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Алексей Текслер утвердил на пост замначальника Татьяну Ковальчук Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июня назначил нового заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, им стала Татьяна Ковальчук.

«Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером.

Ранее Ковальчук в этом же управлении руководила отделом молодежных программ. Эту должность она заняла, пройдя кадровый конкурс в октябре 2020 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июня назначил нового заместителя начальника Главного управления молодежной политики. Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, им стала Татьяна Ковальчук. «Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Ковальчук в этом же управлении руководила отделом молодежных программ. Эту должность она заняла, пройдя кадровый конкурс в октябре 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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