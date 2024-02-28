В ХМАО силовика обвиняют в жестоком убийстве собаки

В ХМАО мужчина застрелил собаку на территории дачного товарищества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, собака, бездомные животные, бездомные собаки
В Ханты-Мансийске неизвестный застрелил собаку на территории дачного товарищества Фото:

В Ханты-Мансийске неизвестный на территории дачного товарищества расстрелял из ружья собаку, а затем заставлял свидетелей произошедшего забрать заявление из полиции. Местная жительница, которая обратилась в полицию утверждает, что он якобы является сотрудником Росгвардии.

«Приехала машина, вышли два мужика и застрелили собаку на глазах ребенка. Человек целенаправленно [к этому готовился]. Приехал с напарником. По очертаниям [на видеозаписи] видно, что он достает ружья и начинает стрелять. Я насчитала не менее трех выстрелов», — рассказала женщина URA.RU.

По словам югорчанки, собака жила на территории товарищества примерно полтора года. Хозяина у нее не было, но местные жители ее полюбили, а сама женщина планировала в ближайшее время построить будку и забрать пса себе. Также заявительница отметила, что знает стрелявшего мужчину — он проживает в том же дачном товариществе. После произошедшего он якобы требовал от нее забрать заявление из полиции.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в МОМВД Ханты-Мансийский поступило заявление, но неизвестно, имеет ли стрелявший отношение к Росгвардии. «Проводится проверка данного инцидента, причастные устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в полиции. В пресс-службе Росгвардии агентству сообщили, что мужчина не имеет отношения к ведомству.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске неизвестный на территории дачного товарищества расстрелял из ружья собаку, а затем заставлял свидетелей произошедшего забрать заявление из полиции. Местная жительница, которая обратилась в полицию утверждает, что он якобы является сотрудником Росгвардии. «Приехала машина, вышли два мужика и застрелили собаку на глазах ребенка. Человек целенаправленно [к этому готовился]. Приехал с напарником. По очертаниям [на видеозаписи] видно, что он достает ружья и начинает стрелять. Я насчитала не менее трех выстрелов», — рассказала женщина URA.RU. По словам югорчанки, собака жила на территории товарищества примерно полтора года. Хозяина у нее не было, но местные жители ее полюбили, а сама женщина планировала в ближайшее время построить будку и забрать пса себе. Также заявительница отметила, что знает стрелявшего мужчину — он проживает в том же дачном товариществе. После произошедшего он якобы требовал от нее забрать заявление из полиции. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в МОМВД Ханты-Мансийский поступило заявление, но неизвестно, имеет ли стрелявший отношение к Росгвардии. «Проводится проверка данного инцидента, причастные устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в полиции. В пресс-службе Росгвардии агентству сообщили, что мужчина не имеет отношения к ведомству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...