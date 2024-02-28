В ХМАО силовика обвиняют в жестоком убийстве собаки

В ХМАО мужчина застрелил собаку на территории дачного товарищества

В Ханты-Мансийске неизвестный застрелил собаку на территории дачного товарищества Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийске неизвестный на территории дачного товарищества расстрелял из ружья собаку, а затем заставлял свидетелей произошедшего забрать заявление из полиции. Местная жительница, которая обратилась в полицию утверждает, что он якобы является сотрудником Росгвардии.

«Приехала машина, вышли два мужика и застрелили собаку на глазах ребенка. Человек целенаправленно [к этому готовился]. Приехал с напарником. По очертаниям [на видеозаписи] видно, что он достает ружья и начинает стрелять. Я насчитала не менее трех выстрелов», — рассказала женщина URA.RU.

По словам югорчанки, собака жила на территории товарищества примерно полтора года. Хозяина у нее не было, но местные жители ее полюбили, а сама женщина планировала в ближайшее время построить будку и забрать пса себе. Также заявительница отметила, что знает стрелявшего мужчину — он проживает в том же дачном товариществе. После произошедшего он якобы требовал от нее забрать заявление из полиции.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в МОМВД Ханты-Мансийский поступило заявление, но неизвестно, имеет ли стрелявший отношение к Росгвардии. «Проводится проверка данного инцидента, причастные устанавливаются», — прокомментировали URA.RU в полиции. В пресс-службе Росгвардии агентству сообщили, что мужчина не имеет отношения к ведомству.