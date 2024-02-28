Мэр из ХМАО отметил рост популярности военно-патриотических клубов

В военно-патриотических клубах Нижневартовского района ХМАО занимаются более 400 молодых людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин отметил рост популярности военно-патриотических клубов. Об этом он сообщил на открытии Муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«На территории Нижневартовского района активно работают 16 клубных формирований, в которых занимаются более 400 молодых людей. В 2023 году в мероприятиях военно-патриотической направленности приняло участие более 9 000 жителей района, и, важно отметить, что спрос на участие в этих мероприятиях растет», — передала пресс-служба Нижневартовского района слова Бориса Саломатина, которые он адресовал участникам «Зарницы».

Игра «Зарница 2.0» проходит в школе № 2 Излучинска, программа рассчитана на два дня. В соревнованиях принимают участие 16 отрядов из разных населенных пунктов района. В первый день они соревновались в стрельбе, сборке и разборке автомата, оказании первой помощи. Завтра конкурсанты продемонстрируют строевую и спортивную подготовку, умение управлять дронами и знание основ радиационной, химической и биологической защиты. Также участников ждет военизированная полоса препятствий. Навыки отрядов оценивают участники СВО и боевых действий из общественной организации «Боевое братство». Победители конкурса будут защищать честь Нижневартовского района на региональном этапе.

Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из деревни Вата Евгений Мещеряков поблагодарил главу Нижневартовского района за оперативную отправку генераторов на фронт. Дизельные генераторы используют для зарядки радиостанций.