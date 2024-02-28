В ХМАО медики удалили жительнице опухоль из носа, которая мешала дышать

Врачи Сургутской окружной клинической больницы удалили жительнице ХМАО большую опухоль, которая заполнила всю носоглотку и мешала женщине дышать. Пациентка пришла в больницу с жалобами на насморк и храп.
«45-летняя женщина обратилась в поликлинику БУ „Сургутская окружная клиническая больница“ с жалобами на нарушение носового дыхания, храп, выделение слизи из носа. Раньше ввиду объема образования и большого количества удаляемой ткани пациентов с такой патологией прооперировать не представлялось возможным, а сегодня, при наличии специального эндоскопического инструмента и эндоскопической системы врачи смогли сделать это малотравматично», — сообщил Департамент здравоохранения ХМАО на официальном сайте.
Кисту обнаружили во время исследования на аппарате для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Такая опухоль может появиться у эмбриона до рождения, постепенно она растет, наполняется жидкостью и перекрывает носоглотку, затрудняя дыхание и вызывая инфекционные осложнения.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи удалили пациентке опухоль в мозге. После операции женщина смогла говорить и двигаться.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.