28 февраля 2024

В ХМАО медики удалили жительнице опухоль из носа, которая мешала дышать

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутские врачи удалили пациентке большую кисту из носа Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы удалили жительнице ХМАО большую опухоль, которая заполнила всю носоглотку и мешала женщине дышать. Пациентка пришла в больницу с жалобами на насморк и храп.

«45-летняя женщина обратилась в поликлинику БУ „Сургутская окружная клиническая больница“ с жалобами на нарушение носового дыхания, храп, выделение слизи из носа. Раньше ввиду объема образования и большого количества удаляемой ткани пациентов с такой патологией прооперировать не представлялось возможным, а сегодня, при наличии специального эндоскопического инструмента и эндоскопической системы врачи смогли сделать это малотравматично», — сообщил Департамент здравоохранения ХМАО на официальном сайте.

Кисту обнаружили во время исследования на аппарате для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Такая опухоль может появиться у эмбриона до рождения, постепенно она растет, наполняется жидкостью и перекрывает носоглотку, затрудняя дыхание и вызывая инфекционные осложнения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи удалили пациентке опухоль в мозге. После операции женщина смогла говорить и двигаться.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы удалили жительнице ХМАО большую опухоль, которая заполнила всю носоглотку и мешала женщине дышать. Пациентка пришла в больницу с жалобами на насморк и храп. «45-летняя женщина обратилась в поликлинику БУ „Сургутская окружная клиническая больница“ с жалобами на нарушение носового дыхания, храп, выделение слизи из носа. Раньше ввиду объема образования и большого количества удаляемой ткани пациентов с такой патологией прооперировать не представлялось возможным, а сегодня, при наличии специального эндоскопического инструмента и эндоскопической системы врачи смогли сделать это малотравматично», — сообщил Департамент здравоохранения ХМАО на официальном сайте. Кисту обнаружили во время исследования на аппарате для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Такая опухоль может появиться у эмбриона до рождения, постепенно она растет, наполняется жидкостью и перекрывает носоглотку, затрудняя дыхание и вызывая инфекционные осложнения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи удалили пациентке опухоль в мозге. После операции женщина смогла говорить и двигаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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