29 февраля 2024

Суд оштрафовал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей Фото:

Суд приговорил жителя ХМАО к штрафу за стрельбу на свадьбе из пистолета в воздух. Неизвестного установили полицейские и составили на него административный протокол, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале.

«В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей. Его личность оперативно установили полицейские», — указано в посте.

На мужчину был составлен административный протокол по статье стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Судом ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять из пистолета в воздух.

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Суд приговорил жителя ХМАО к штрафу за стрельбу на свадьбе из пистолета в воздух. Неизвестного установили полицейские и составили на него административный протокол, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале. «В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей. Его личность оперативно установили полицейские», — указано в посте. На мужчину был составлен административный протокол по статье стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Судом ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять из пистолета в воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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