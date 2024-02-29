Суд оштрафовал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе

01 марта 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Суд приговорил жителя ХМАО к штрафу за стрельбу на свадьбе из пистолета в воздух. Неизвестного установили полицейские и составили на него административный протокол, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале. «В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей. Его личность оперативно установили полицейские», — указано в посте. На мужчину был составлен административный протокол по статье стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Судом ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять из пистолета в воздух.

Суд приговорил жителя ХМАО к штрафу за стрельбу на свадьбе из пистолета в воздух. Неизвестного установили полицейские и составили на него административный протокол, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале. «В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей. Его личность оперативно установили полицейские», — указано в посте. На мужчину был составлен административный протокол по статье стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Судом ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять из пистолета в воздух.