Суд оштрафовал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе

Суд приговорил жителя ХМАО к штрафу за стрельбу на свадьбе из пистолета в воздух. Неизвестного установили полицейские и составили на него административный протокол, сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале.
«В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей. Его личность оперативно установили полицейские», — указано в посте.
На мужчину был составлен административный протокол по статье стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Судом ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пожаловались на свадьбу со стрельбой. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять из пистолета в воздух.
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