В Челябинске после пожара нашли труп мужчины

В Челябинске на улице Российская, 159, после пожара 1 марта в квартире найден труп мужчины. Шести жителям, трое из которых дети, потребовалась помощь спасателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области
«В сопровождении пожарных в спасательных комплектах на свежий воздух вышли три взрослых и три ребенка. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.
Самостоятельно на улицу удалось выбраться десяти жильцам. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники. Как сообщили в МЧС, огонь охватил вещи жильцов в квартире на третьем этаже.
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