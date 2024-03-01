В Челябинске после пожара нашли труп мужчины

01 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Огонь охватил вещи жильцов квартиры многоэтажного дома Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске на улице Российская, 159, после пожара 1 марта в квартире найден труп мужчины. Шести жителям, трое из которых дети, потребовалась помощь спасателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области «В сопровождении пожарных в спасательных комплектах на свежий воздух вышли три взрослых и три ребенка. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни», — уточнили в ведомстве. Самостоятельно на улицу удалось выбраться десяти жильцам. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники. Как сообщили в МЧС, огонь охватил вещи жильцов в квартире на третьем этаже.

В Челябинске на улице Российская, 159, после пожара 1 марта в квартире найден труп мужчины. Шести жителям, трое из которых дети, потребовалась помощь спасателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области «В сопровождении пожарных в спасательных комплектах на свежий воздух вышли три взрослых и три ребенка. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни», — уточнили в ведомстве. Самостоятельно на улицу удалось выбраться десяти жильцам. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники. Как сообщили в МЧС, огонь охватил вещи жильцов в квартире на третьем этаже.