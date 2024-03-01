В Челябинске после пожара нашли труп мужчины

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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Огонь охватил вещи жильцов квартиры многоэтажного дома Фото:

В Челябинске на улице Российская, 159, после пожара 1 марта в квартире найден труп мужчины. Шести жителям, трое из которых дети, потребовалась помощь спасателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области

«В сопровождении пожарных в спасательных комплектах на свежий воздух вышли три взрослых и три ребенка. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Самостоятельно на улицу удалось выбраться десяти жильцам. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники. Как сообщили в МЧС, огонь охватил вещи жильцов в квартире на третьем этаже.

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В Челябинске на улице Российская, 159, после пожара 1 марта в квартире найден труп мужчины. Шести жителям, трое из которых дети, потребовалась помощь спасателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области «В сопровождении пожарных в спасательных комплектах на свежий воздух вышли три взрослых и три ребенка. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни», — уточнили в ведомстве. Самостоятельно на улицу удалось выбраться десяти жильцам. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники. Как сообщили в МЧС, огонь охватил вещи жильцов в квартире на третьем этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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