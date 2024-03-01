Экс-депутата Перми Сергея Медведева признали иноагентом

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Бывшего пермского депутата внесли в реестр иноагентов Фото:

Минюст России внес в список иноагентов бывшего пермского депутата Сергея Медведева (признан иноагентом в РФ). Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«1 марта 2024 года по распоряжению Минюста России в реестр иностранных агентов включен С. Ю. Медведев. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил России», — говорится в сообщении Минюста.

Ранее сбежавший из России депутат гордумы Перми Медведев дал в Тбилиси интервью иностранному СМИ. В нем он продолжил критиковать спецоперацию. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима.

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Минюст России внес в список иноагентов бывшего пермского депутата Сергея Медведева (признан иноагентом в РФ). Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. «1 марта 2024 года по распоряжению Минюста России в реестр иностранных агентов включен С. Ю. Медведев. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил России», — говорится в сообщении Минюста. Ранее сбежавший из России депутат гордумы Перми Медведев дал в Тбилиси интервью иностранному СМИ. В нем он продолжил критиковать спецоперацию. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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