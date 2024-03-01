Экс-депутата Перми Сергея Медведева признали иноагентом

Бывшего пермского депутата внесли в реестр иноагентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Минюст России внес в список иноагентов бывшего пермского депутата Сергея Медведева (признан иноагентом в РФ). Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«1 марта 2024 года по распоряжению Минюста России в реестр иностранных агентов включен С. Ю. Медведев. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил России», — говорится в сообщении Минюста.

Ранее сбежавший из России депутат гордумы Перми Медведев дал в Тбилиси интервью иностранному СМИ. В нем он продолжил критиковать спецоперацию. Источники URA.RU в политэлитах уверены, что активизацией в прозападных СМИ Медведев пытается представить себя жертвой режима.