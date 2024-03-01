01 марта 2024

В боях под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Житель Прикамья героически погиб в зоне СВО Фото:

В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын. Информацию об этом опубликовали представители мэрии Частинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«В зоне специальной военной операции 22 февраля 2024 года героически погиб под Авдеевкой, защищая Родину, наш земляк — Соложеницын Дмитрий Анатольевич. О дате и времени прощания будет сказано дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа.

Представители мэрии подчеркнули, что Дмитрий был хорошим человеком и большим патриотом Родины, добрым, надежным, общительным и честным. Он не любил ложь и несправедливость, был замечательным семьянином.

Боец из Прикамья Дмитрий Соложеницын геройски погиб, освобождая Авдеевку
Боец из Прикамья Дмитрий Соложеницын геройски погиб, освобождая Авдеевку
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын. Информацию об этом опубликовали представители мэрии Частинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «В зоне специальной военной операции 22 февраля 2024 года героически погиб под Авдеевкой, защищая Родину, наш земляк — Соложеницын Дмитрий Анатольевич. О дате и времени прощания будет сказано дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа. Представители мэрии подчеркнули, что Дмитрий был хорошим человеком и большим патриотом Родины, добрым, надежным, общительным и честным. Он не любил ложь и несправедливость, был замечательным семьянином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...