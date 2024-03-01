В боях под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын

В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын. Информацию об этом опубликовали представители мэрии Частинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«В зоне специальной военной операции 22 февраля 2024 года героически погиб под Авдеевкой, защищая Родину, наш земляк — Соложеницын Дмитрий Анатольевич. О дате и времени прощания будет сказано дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа.
Представители мэрии подчеркнули, что Дмитрий был хорошим человеком и большим патриотом Родины, добрым, надежным, общительным и честным. Он не любил ложь и несправедливость, был замечательным семьянином.
Боец из Прикамья Дмитрий Соложеницын геройски погиб, освобождая Авдеевку
Фото: мэрия Частинского округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/chastadm?z=photo-197864471_457245915%2Falbum-197864471_00%2Frev
В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб пермяк Дмитрий Соложеницын. Информацию об этом опубликовали представители мэрии Частинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «В зоне специальной военной операции 22 февраля 2024 года героически погиб под Авдеевкой, защищая Родину, наш земляк — Соложеницын Дмитрий Анатольевич. О дате и времени прощания будет сказано дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа. Представители мэрии подчеркнули, что Дмитрий был хорошим человеком и большим патриотом Родины, добрым, надежным, общительным и честным. Он не любил ложь и несправедливость, был замечательным семьянином.