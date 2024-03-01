01 марта 2024

В Челябинске лже-сотрудник газовой службы обворовал пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка газового оборудования газовой службой. Челябинск, газовая плита, газовое оборудование, газовая служба, газовщик, кухня
Подозреваемый пришел в квартиру к пенсионеру «для плановой проверки» Фото:

В Челябинске мошенник под видом сотрудника газовой службы украл из квартиры пенсионера 104 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Подозреваемый под видом сотрудника газовой службы пришел в квартиру к пенсионеру „для плановой проверки“. После чего злоумышленник, отвлекая хозяина квартиры различными вопросами и просьбами, тайно похитил 104 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний ранее судимый парень. В отношение него возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мошенники выманили у челябинской пенсионерки крупную сумму денег в качестве компенсации за покупку лекарств в интернет-магазине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники вытягивали деньги из женщины на протяжение двух недель. От полного разорения пенсионерку спасла дочь, которая поняла, что мать стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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В Челябинске мошенник под видом сотрудника газовой службы украл из квартиры пенсионера 104 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Подозреваемый под видом сотрудника газовой службы пришел в квартиру к пенсионеру „для плановой проверки“. После чего злоумышленник, отвлекая хозяина квартиры различными вопросами и просьбами, тайно похитил 104 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний ранее судимый парень. В отношение него возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ранее мошенники выманили у челябинской пенсионерки крупную сумму денег в качестве компенсации за покупку лекарств в интернет-магазине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники вытягивали деньги из женщины на протяжение двух недель. От полного разорения пенсионерку спасла дочь, которая поняла, что мать стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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