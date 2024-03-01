В Челябинске лже-сотрудник газовой службы обворовал пенсионера

В Челябинске мошенник под видом сотрудника газовой службы украл из квартиры пенсионера 104 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Подозреваемый под видом сотрудника газовой службы пришел в квартиру к пенсионеру „для плановой проверки“. После чего злоумышленник, отвлекая хозяина квартиры различными вопросами и просьбами, тайно похитил 104 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний ранее судимый парень. В отношение него возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Ранее мошенники выманили у челябинской пенсионерки крупную сумму денег в качестве компенсации за покупку лекарств в интернет-магазине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники вытягивали деньги из женщины на протяжение двух недель. От полного разорения пенсионерку спасла дочь, которая поняла, что мать стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
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