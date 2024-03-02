МЧС выпустило предупреждение о ветреной погоде в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с

03 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

МЧС призвало свердловчан быть бдительнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей об опасной погоде 4 марта — в регионе ожидается ветер до 17 метров в секунду. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «4 марта на севере Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. По данным синоптиков, после двухдневного затишья в регионе вновь усилится ветер. Однако вместе с ним в регион придет более теплая воздушная масса.

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей об опасной погоде 4 марта — в регионе ожидается ветер до 17 метров в секунду. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «4 марта на севере Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. По данным синоптиков, после двухдневного затишья в регионе вновь усилится ветер. Однако вместе с ним в регион придет более теплая воздушная масса.