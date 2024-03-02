02 марта 2024

МЧС выпустило предупреждение о ветреной погоде в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС призвало свердловчан быть бдительнее Фото:

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей об опасной погоде 4 марта — в регионе ожидается ветер до 17 метров в секунду. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер.

«4 марта на севере Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, после двухдневного затишья в регионе вновь усилится ветер. Однако вместе с ним в регион придет более теплая воздушная масса.

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Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей об опасной погоде 4 марта — в регионе ожидается ветер до 17 метров в секунду. Информация об этом появилась в telegram-канале ведомства. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «4 марта на севере Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. По данным синоптиков, после двухдневного затишья в регионе вновь усилится ветер. Однако вместе с ним в регион придет более теплая воздушная масса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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