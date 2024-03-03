Транспортная прокуратура завела дело на Utair из-за пассажира, которого не посадили на борт

Utair получила административное дело за отказ пустить на борт пассажира

04 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура наказала Utair из-за отказа пустить на борт пассажира с билетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутская транспортная прокуратура завела административное дело на авиакомпанию Utair из-за пассажира, которому не хватило места на рейсе Минеральные Воды-Москва. Ведомство направило представление генеральному директору компании Андрею Мартиросову. «Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту опубликованных в СМИ сведений об отказе в перелете пассажиру рейса авиакомпании Utair в аэропорту города Минеральные воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. По фактам выявленных нарушений Сургутской транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании Utair внесено представление, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ст. 14.4 КоАП РФ)», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Проверка показала, что авиакомпания была вынуждена заменить борт из-за неисправности первого самолета. Резервное воздушное судно вмещало меньше пассажиров, чем было продано билетов, поэтому мужчине не хватило места. Пассажиру вернули полную стоимость перелета. Ранее URA.RU писало, что пассажиру самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, не хватило места в эконом-классе. Транспортная прокуратура организовала проверку из-за инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутская транспортная прокуратура завела административное дело на авиакомпанию Utair из-за пассажира, которому не хватило места на рейсе Минеральные Воды-Москва. Ведомство направило представление генеральному директору компании Андрею Мартиросову. «Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту опубликованных в СМИ сведений об отказе в перелете пассажиру рейса авиакомпании Utair в аэропорту города Минеральные воды в связи с отсутствием свободных мест на борту воздушного судна. По фактам выявленных нарушений Сургутской транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании Utair внесено представление, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ст. 14.4 КоАП РФ)», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Проверка показала, что авиакомпания была вынуждена заменить борт из-за неисправности первого самолета. Резервное воздушное судно вмещало меньше пассажиров, чем было продано билетов, поэтому мужчине не хватило места. Пассажиру вернули полную стоимость перелета. Ранее URA.RU писало, что пассажиру самолета Utair, который следовал из Минеральных вод в Москву, не хватило места в эконом-классе. Транспортная прокуратура организовала проверку из-за инцидента.