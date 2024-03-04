Мост должен будет связать северо-запад с городским бором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске одобрено строительство вантового велопешеходного моста через реку Миасс по улице Университетская Набережная, который должен будет связать северо-запад с городским бором. Положительное заключение по проекту выдано центром технических экспертиз «Информа», дата включения объекта в реестр — 1 марта 2024 года.

«Строительство велопешеходного моста через реку Миасс в Челябинске в районе улицы Университетская набережная. Экспертная организация ООО «Центр технических экспертиз «Информа», застройщик — АО «Конар». Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.

О том, что компания «Конар» планирует возвести первый в Челябинской области «воздушный» мост для пешеходов и велосипедистов, стало известно летом 2022 года, когда промышленная группа на международной промышленной выставке Иннопром, проходящей в Екатеринбурге, представила проект объекта. Речь идет о строительстве первого в Челябинске вантового моста.

Мост должен будет стать новой достопримечательностью региона, он соединит новые микрорайоны и новую зону спортивного объекта «РМК-Арена» с городским бором. Планируется, что длина нового моста через реку Миасс составит 80 метров. При этом высота его опорной конструкции, пилона, будет почти 40 метров.

Ранее мэрия Челябинска также одобрила строительство нового моста через реку Миасс в районе улиц Энгельса и Краснознаменной. В результате возведения моста снизится трафик в центре города и повысится транспортная доступность на северо-западе Челябинска. Закончить возведение объекта планируется к 2025 году.

О том, что компания «Конар» планирует возвести первый в Челябинской области «воздушный» мост для пешеходов и велосипедистов, стало известно летом 2022 года, когда промышленная группа на международной промышленной выставке иннопром, проходящей в Екатеринбурге, представила проект объекта Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области