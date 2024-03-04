Челябинский завод Роскосмоса проектирует путевую машину на рельсах. Фото

УКВЗ в Челябинской области создаст путевую машину для транспортников
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
Завод Роскосмоса создаст транспорт для эксплуатантов Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, проектирует путевую машину для транспортников. Как рассказали в пресс-службе предприятия, заказы ожидают после появления прототипа техники.

«УКВЗ проектирует путевую машину для городского транспорта. Поступление заказов ожидается сразу после появления прототипа», — сообщили на предприятии.

Машина позволит перевозить грузы при ремонте и строительстве трамвайных путей. Реализация проекта связана с нехваткой у эксплуатирующих организаций специальной техники: не только ремонтной, но и снегоуборочной. Машина создается на базе модели трамвая 71-623, серийно выпускаемой с 2009 года.

Завод вкладывает в средства в проведение опытно-конструкторских работ. В феврале предприятие представило трехсекционный трамвай. Проектируются другие модели транспорта.

Заказы на новую модель ожидают сразу после готовности прототипа
Заказы на новую модель ожидают сразу после готовности прототипа
Фото:

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, проектирует путевую машину для транспортников. Как рассказали в пресс-службе предприятия, заказы ожидают после появления прототипа техники. «УКВЗ проектирует путевую машину для городского транспорта. Поступление заказов ожидается сразу после появления прототипа», — сообщили на предприятии. Машина позволит перевозить грузы при ремонте и строительстве трамвайных путей. Реализация проекта связана с нехваткой у эксплуатирующих организаций специальной техники: не только ремонтной, но и снегоуборочной. Машина создается на базе модели трамвая 71-623, серийно выпускаемой с 2009 года. Завод вкладывает в средства в проведение опытно-конструкторских работ. В феврале предприятие представило трехсекционный трамвай. Проектируются другие модели транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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