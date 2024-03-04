Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, проектирует путевую машину для транспортников. Как рассказали в пресс-службе предприятия, заказы ожидают после появления прототипа техники.
«УКВЗ проектирует путевую машину для городского транспорта. Поступление заказов ожидается сразу после появления прототипа», — сообщили на предприятии.
Машина позволит перевозить грузы при ремонте и строительстве трамвайных путей. Реализация проекта связана с нехваткой у эксплуатирующих организаций специальной техники: не только ремонтной, но и снегоуборочной. Машина создается на базе модели трамвая 71-623, серийно выпускаемой с 2009 года.
Завод вкладывает в средства в проведение опытно-конструкторских работ. В феврале предприятие представило трехсекционный трамвай. Проектируются другие модели транспорта.
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