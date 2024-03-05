Главный стоматолог России прибыл с визитом в ХМАО

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Главный стоматолог России оценил возможности югорских клиник
Главный стоматолог России оценил возможности югорских клиник Фото:

Главный стоматолог страны, ректор Российской академии наук Олег Янушевич, ставший доверенным лицом лидера государства Владимира Путина на президентских выборах, прибыл с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Он побеседовал со студентами медицинской академии, оценил стоматологическую поликлинику и провел совещание с депздравом ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Янушевич осмотрел стоматологический кабинет в школе № 1, пообщался со студентами медакадемии и осмотрел городскую стоматологическую поликлинику. Позже отправился на совещание в депздрав и на лекцию о здоровьесбережении, которую провел пожилым югорчанам», — сообщает журналист.

На встрече со студентами медицинской академии Янушевич поделился новостями импортозамещения в медицине. Он подчеркнул, что в ХМАО созданы все условия для того, чтобы подготовленные кадры оставались работать в регионе. «Здесь удачный регион — и по здравоохранению в том числе. У студентов намного больше возможностей не просто задержаться, а стать уникальным специалистом — хирургом, терапевтом, медсестрой, фельдшером. В других регионах бывает гораздо хуже», — отметил Янушевич.

Главный стоматолог России Олег Янушевич оценил городскую стоматологию Ханты-Мансийска
Главный стоматолог России Олег Янушевич оценил городскую стоматологию Ханты-Мансийска
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Главный стоматолог страны, ректор Российской академии наук Олег Янушевич, ставший доверенным лицом лидера государства Владимира Путина на президентских выборах, прибыл с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Он побеседовал со студентами медицинской академии, оценил стоматологическую поликлинику и провел совещание с депздравом ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «Янушевич осмотрел стоматологический кабинет в школе № 1, пообщался со студентами медакадемии и осмотрел городскую стоматологическую поликлинику. Позже отправился на совещание в депздрав и на лекцию о здоровьесбережении, которую провел пожилым югорчанам», — сообщает журналист. На встрече со студентами медицинской академии Янушевич поделился новостями импортозамещения в медицине. Он подчеркнул, что в ХМАО созданы все условия для того, чтобы подготовленные кадры оставались работать в регионе. «Здесь удачный регион — и по здравоохранению в том числе. У студентов намного больше возможностей не просто задержаться, а стать уникальным специалистом — хирургом, терапевтом, медсестрой, фельдшером. В других регионах бывает гораздо хуже», — отметил Янушевич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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