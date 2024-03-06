Власти Екатеринбурга пытаются не допустить появления больших луж

07 марта 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Коммунальщики поставить упор на уборку тротуаров и мест подтопления Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга определили приоритетную задачу на весенний период — ей стала расчистка пешеходных зон. Особое внимание уделят низинам, которые могут страдать от подтоплений и превратиться в большие лужи. Таких в городе 312, заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова. «Основная задача поставлена — очистить тротуары до покрытия, обеспечить вывоз снега с низких мест. Низкие места — понижение в рельефе на улично-дорожной сети. Они определены, на сегодняшний день в мегаполисе 312 таких участков. Составлены графики, мы строго следим за тем, чтобы с низких мест был обеспечен вывоз снега и были открыты дождеприемные решетки», — приводит слова Благодатковой официальный портал Екатеринбурга. Она подчеркнула, что власти заранее готовятся к паводку. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова уточнила, что сейчас также активно вывозят снежные валы с газонов, так как с потеплением они будут представлять серьезную угрозу инфраструктуре.

Власти Екатеринбурга определили приоритетную задачу на весенний период — ей стала расчистка пешеходных зон. Особое внимание уделят низинам, которые могут страдать от подтоплений и превратиться в большие лужи. Таких в городе 312, заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова. «Основная задача поставлена — очистить тротуары до покрытия, обеспечить вывоз снега с низких мест. Низкие места — понижение в рельефе на улично-дорожной сети. Они определены, на сегодняшний день в мегаполисе 312 таких участков. Составлены графики, мы строго следим за тем, чтобы с низких мест был обеспечен вывоз снега и были открыты дождеприемные решетки», — приводит слова Благодатковой официальный портал Екатеринбурга. Она подчеркнула, что власти заранее готовятся к паводку. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова уточнила, что сейчас также активно вывозят снежные валы с газонов, так как с потеплением они будут представлять серьезную угрозу инфраструктуре.