06 марта 2024

В ХМАО неизвестный расстрелял автомобиль во дворе дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный расстрелял лобовое стекло автомобиля Фото:

В Нижневартовске на улице Героев Самотлора, 28, неизвестный расстрелял лобовое стекло автомобиля. Полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По данному инциденту проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — прокомментировали агентству в УМВД Нижневартовска. Полицейские также установят, пострадали ли другие автомобили от действий злоумышленника и из какого оружия он стрелял.

Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.

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В Нижневартовске на улице Героев Самотлора, 28, неизвестный расстрелял лобовое стекло автомобиля. Полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По данному инциденту проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — прокомментировали агентству в УМВД Нижневартовска. Полицейские также установят, пострадали ли другие автомобили от действий злоумышленника и из какого оружия он стрелял. Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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