В ХМАО неизвестный расстрелял автомобиль во дворе дома

Неизвестный расстрелял лобовое стекло автомобиля
В Нижневартовске на улице Героев Самотлора, 28, неизвестный расстрелял лобовое стекло автомобиля. Полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«По данному инциденту проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — прокомментировали агентству в УМВД Нижневартовска. Полицейские также установят, пострадали ли другие автомобили от действий злоумышленника и из какого оружия он стрелял.
Ранее URA.RU писало, что суд наказал жителя ХМАО за стрельбу на свадьбе. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.
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