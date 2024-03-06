Новый руководитель фонда пермских властей приступил к своим обязанностям

К своим обязанностям Юрий Аликин приступил 4 марта
Фонд развития Пермского края официально возглавил Юрий Аликин. Он приступил к своим обязанностям 4 марта.
«Юрий Аликин приступил к работе в фонде развития региона 4 марта. Он занимает должность генерального директора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU сообщало, что Аликин возглавит фонд краевых властей. На должность гендиректора его утвердил наблюдательный совет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. До своего назначения Аликин работал исполнительным директором завода имени Дзержинского. Ранее трудился в банковском секторе.
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