06 марта 2024

Новый руководитель фонда пермских властей приступил к своим обязанностям

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
К своим обязанностям Юрий Аликин приступил 4 марта Фото:

Фонд развития Пермского края официально возглавил Юрий Аликин. Он приступил к своим обязанностям 4 марта.

«Юрий Аликин приступил к работе в фонде развития региона 4 марта. Он занимает должность генерального директора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что Аликин возглавит фонд краевых властей. На должность гендиректора его утвердил наблюдательный совет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. До своего назначения Аликин работал исполнительным директором завода имени Дзержинского. Ранее трудился в банковском секторе.

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Фонд развития Пермского края официально возглавил Юрий Аликин. Он приступил к своим обязанностям 4 марта. «Юрий Аликин приступил к работе в фонде развития региона 4 марта. Он занимает должность генерального директора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что Аликин возглавит фонд краевых властей. На должность гендиректора его утвердил наблюдательный совет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. До своего назначения Аликин работал исполнительным директором завода имени Дзержинского. Ранее трудился в банковском секторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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