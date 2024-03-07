В Челябинске за месяц снизились цены на землю под коттеджи и дачные домики. Инфографика

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Дачные участки. Курган, огород, дача, теплица, земля, парник
В Челябинске в феврале участки стали стоить дешевле на пять тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить на 5 тысяч рублей дешевле. Стоимость снизилась с 271 тысяч рублей до 266 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 8 по 22 февраля 2024 года стоимость земельных участков под дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах снизилась с 271 тысяч до 266 тысяч рублей за сотку. В среднем по городу разброс цен на участки составляет от 390 до 11 млн 600 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

При этом в целом за 2023 год цены на земельные участки в Челябинске выросли существенно. Как следует из данных сайта, в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года сотка земли стала стоить дороже на 172 тысячи рублей.

В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить дешевле на 5 тысяч рублей за сотку
В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить дешевле на 5 тысяч рублей за сотку

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В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить на 5 тысяч рублей дешевле. Стоимость снизилась с 271 тысяч рублей до 266 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 8 по 22 февраля 2024 года стоимость земельных участков под дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах снизилась с 271 тысяч до 266 тысяч рублей за сотку. В среднем по городу разброс цен на участки составляет от 390 до 11 млн 600 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом в целом за 2023 год цены на земельные участки в Челябинске выросли существенно. Как следует из данных сайта, в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года сотка земли стала стоить дороже на 172 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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