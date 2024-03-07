В Челябинске за месяц снизились цены на землю под коттеджи и дачные домики. Инфографика

07 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Челябинске в феврале участки стали стоить дешевле на пять тысяч рублей за сотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить на 5 тысяч рублей дешевле. Стоимость снизилась с 271 тысяч рублей до 266 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 8 по 22 февраля 2024 года стоимость земельных участков под дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах снизилась с 271 тысяч до 266 тысяч рублей за сотку. В среднем по городу разброс цен на участки составляет от 390 до 11 млн 600 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом в целом за 2023 год цены на земельные участки в Челябинске выросли существенно. Как следует из данных сайта, в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года сотка земли стала стоить дороже на 172 тысячи рублей. В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить дешевле на 5 тысяч рублей за сотку Инфографика: сайт Restate

В Челябинске с 8 февраля по 22 февраля 2024 года земельные участки под дачи и коттеджи стали стоить на 5 тысяч рублей дешевле. Стоимость снизилась с 271 тысяч рублей до 266 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 8 по 22 февраля 2024 года стоимость земельных участков под дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах снизилась с 271 тысяч до 266 тысяч рублей за сотку. В среднем по городу разброс цен на участки составляет от 390 до 11 млн 600 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом в целом за 2023 год цены на земельные участки в Челябинске выросли существенно. Как следует из данных сайта, в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года сотка земли стала стоить дороже на 172 тысячи рублей.