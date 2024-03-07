В Пермском крае медработник выдавала фиктивные больничные листы за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника. Пермь, медсестра, регистратура, поликлиника, печать, медицинский работник, больничный, печать врача, заключение врача
Женщина получила взяток на 6,5 тысяч рублей Фото:

В Суксунском округе сотрудницу учреждения здравоохранения оштрафовали за оформление фиктивных больничных листов за деньги. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, решение вынес местный районный суд.

«Суксунский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения округа. Она признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — говорится в сообщении.

Незаконной деятельностью женщина занималась с января по август 2023 года. Медработник «по заранее достигнутой договоренности с пациентами» вносила недостоверные сведения о состоянии их здоровья в документы. Она получила взяток на 6,5 тысяч рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч. Решение в силу еще не вступило.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Суксунском округе сотрудницу учреждения здравоохранения оштрафовали за оформление фиктивных больничных листов за деньги. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, решение вынес местный районный суд. «Суксунский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения округа. Она признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — говорится в сообщении. Незаконной деятельностью женщина занималась с января по август 2023 года. Медработник «по заранее достигнутой договоренности с пациентами» вносила недостоверные сведения о состоянии их здоровья в документы. Она получила взяток на 6,5 тысяч рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч. Решение в силу еще не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...