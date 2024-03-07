В Пермском крае медработник выдавала фиктивные больничные листы за деньги

07 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Женщина получила взяток на 6,5 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Суксунском округе сотрудницу учреждения здравоохранения оштрафовали за оформление фиктивных больничных листов за деньги. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, решение вынес местный районный суд. «Суксунский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения округа. Она признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — говорится в сообщении. Незаконной деятельностью женщина занималась с января по август 2023 года. Медработник «по заранее достигнутой договоренности с пациентами» вносила недостоверные сведения о состоянии их здоровья в документы. Она получила взяток на 6,5 тысяч рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч. Решение в силу еще не вступило.

В Суксунском округе сотрудницу учреждения здравоохранения оштрафовали за оформление фиктивных больничных листов за деньги. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте, решение вынес местный районный суд. «Суксунский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения округа. Она признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — говорится в сообщении. Незаконной деятельностью женщина занималась с января по август 2023 года. Медработник «по заранее достигнутой договоренности с пациентами» вносила недостоверные сведения о состоянии их здоровья в документы. Она получила взяток на 6,5 тысяч рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч. Решение в силу еще не вступило.