Екатеринбурженка раскрыла, из-за чего схлестнулись школьники с «розочкой» и ножом

Причиной конфликта екатеринбургских школьников с «розочкой» и ножом были деньги

07 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Подростки заявили, что один парень регулярно вымогает у другого деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной стычки школьников, вооруженных «розочкой» и ножом, стали деньги. Якобы один из подростков вымогал их у другого. Об этом URA.RU рассказала свидетельница конфликта, которая вызвала полицию. «Я ехала по делам, когда заметила группу школьников. Их было человек семь-восемь. Сначала была словесная перепалка, потом парень с „розочкой“ стал наскакивать на второго, который был с канцелярским ножом. Я сначала попросила их успокоиться, потом достала телефон и позвонила в полицию. Школьник бросил „розочку“ и убежал, а остальные остались», — рассказала женщина. Мальчишки объяснили ей, что школьник с «розочкой» якобы вымогал у своего оппонента деньги. Со слов детей, подобное происходит регулярно. Именно по этой причине второй школьник и начал носить с собой нож. «Это было похоже на правду. Мальчик при мне засунул нож за пазуху, видимо, для него это привычное дело. Меня поразило, что во время конфликта детей все взрослые, в том числе мужчины, проходили мимо», — призналась горожанка. Инцидент произошел на улице Ломоносова — между собой схлестнулись школьники 7-8 классов. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники отдела полиции №15.

Причиной стычки школьников, вооруженных «розочкой» и ножом, стали деньги. Якобы один из подростков вымогал их у другого. Об этом URA.RU рассказала свидетельница конфликта, которая вызвала полицию. «Я ехала по делам, когда заметила группу школьников. Их было человек семь-восемь. Сначала была словесная перепалка, потом парень с „розочкой“ стал наскакивать на второго, который был с канцелярским ножом. Я сначала попросила их успокоиться, потом достала телефон и позвонила в полицию. Школьник бросил „розочку“ и убежал, а остальные остались», — рассказала женщина. Мальчишки объяснили ей, что школьник с «розочкой» якобы вымогал у своего оппонента деньги. Со слов детей, подобное происходит регулярно. Именно по этой причине второй школьник и начал носить с собой нож. «Это было похоже на правду. Мальчик при мне засунул нож за пазуху, видимо, для него это привычное дело. Меня поразило, что во время конфликта детей все взрослые, в том числе мужчины, проходили мимо», — призналась горожанка. Инцидент произошел на улице Ломоносова — между собой схлестнулись школьники 7-8 классов. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники отдела полиции №15.