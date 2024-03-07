Екатеринбурженка раскрыла, из-за чего схлестнулись школьники с «розочкой» и ножом

Причиной конфликта екатеринбургских школьников с «розочкой» и ножом были деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, драка, дети, школьники, разборки, уличная драка
Подростки заявили, что один парень регулярно вымогает у другого деньги (архивное фото) Фото:

Причиной стычки школьников, вооруженных «розочкой» и ножом, стали деньги. Якобы один из подростков вымогал их у другого. Об этом URA.RU рассказала свидетельница конфликта, которая вызвала полицию.

«Я ехала по делам, когда заметила группу школьников. Их было человек семь-восемь. Сначала была словесная перепалка, потом парень с „розочкой“ стал наскакивать на второго, который был с канцелярским ножом. Я сначала попросила их успокоиться, потом достала телефон и позвонила в полицию. Школьник бросил „розочку“ и убежал, а остальные остались», — рассказала женщина.

Мальчишки объяснили ей, что школьник с «розочкой» якобы вымогал у своего оппонента деньги. Со слов детей, подобное происходит регулярно. Именно по этой причине второй школьник и начал носить с собой нож.

«Это было похоже на правду. Мальчик при мне засунул нож за пазуху, видимо, для него это привычное дело. Меня поразило, что во время конфликта детей все взрослые, в том числе мужчины, проходили мимо», — призналась горожанка.

Инцидент произошел на улице Ломоносова — между собой схлестнулись школьники 7-8 классов. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники отдела полиции №15.

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Причиной стычки школьников, вооруженных «розочкой» и ножом, стали деньги. Якобы один из подростков вымогал их у другого. Об этом URA.RU рассказала свидетельница конфликта, которая вызвала полицию. «Я ехала по делам, когда заметила группу школьников. Их было человек семь-восемь. Сначала была словесная перепалка, потом парень с „розочкой“ стал наскакивать на второго, который был с канцелярским ножом. Я сначала попросила их успокоиться, потом достала телефон и позвонила в полицию. Школьник бросил „розочку“ и убежал, а остальные остались», — рассказала женщина. Мальчишки объяснили ей, что школьник с «розочкой» якобы вымогал у своего оппонента деньги. Со слов детей, подобное происходит регулярно. Именно по этой причине второй школьник и начал носить с собой нож. «Это было похоже на правду. Мальчик при мне засунул нож за пазуху, видимо, для него это привычное дело. Меня поразило, что во время конфликта детей все взрослые, в том числе мужчины, проходили мимо», — призналась горожанка. Инцидент произошел на улице Ломоносова — между собой схлестнулись школьники 7-8 классов. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники отдела полиции №15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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