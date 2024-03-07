Команда Куйвашева идет к выполнению главной задачи от Кремля на выборах

Евгению Куйвашеву особенно важно обеспечить на выборах высокую явку и безопасность Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В президентских выборах 15—17 марта могут принять участие до 80% свердловчан. На это указывают результаты соцопроса, приведенные в методичке, распространенной среди депутатов разного уровня от «Единой России» для информирования сторонников. Материалы оказались в распоряжении URA.RU.

В них говорится, что центр социальных технологий «Оптима» по заказу губернаторской резиденции с 14 ноября по 8 декабря 2023 года опросил 3035 жителей региона. «Результаты исследования показали, что в голосовании планируют принять участие 80% избирателей нашей области. Интерес к выборам высок как никогда», — следует из инструкции.

Источник URA.RU, близкий к областному предвыборному штабу и знакомый с результатами этого и некоторых других опросов уточнил, что 60% респондентов совершенно точно проголосуют, 20% сделают это «скорее всего». «С тех пор цифры особо не изменились и подтверждаются, насколько я знаю, опросами от ФСО», — отметил собеседник. Второй источник уточнил, что, согласно его информации, на выборы могут прийти как минимум 75% свердловчан.

Как ранее сообщало URA.RU, перед регионами на этих выборах администрация президента РФ поставила задачу обеспечить явку не менее 70%. Это основной показатель, по которому будут судить об электоральной эффективности властей на местах.

То есть команда губернатора Евгения Куйвашева работает согласно обозначенному «графику». Считается, что повышению явки может способствовать викторина «Опорный край», официально приуроченная к 90-летию Свердловской области и по срокам совпадающая с голосованием. На президентских выборах 2018 года подобного не было. Тогда явка в регионе составила 62,35%.

На пост президента России в этот раз претендуют четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), депутаты Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).