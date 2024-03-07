Пермские боевые роботы подарили женщинам цветы к 8 Марта в парке Горького. Видео

08 марта 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Участники «Битвы роботов» доказали, что могут быть полезными не только в сражении Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в канун Международного женского дня роботы, сконструированные местными инженерами, приняли участие в раздаче цветов. Акция прошла в парке им. Горького. Две из трех моделей представляют регион на международном чемпионате «Битва роботов.» Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе компании «Промобот». «В акции приняли участие сервисная модель Promobot, а также боевые машины „Зверобой“ и „Хедлайнер“, которые являются звездами „Битвы роботов“. Они стояли на входе в парк с цветочными корзинами, встречали женщин поздравлениями и предлагали взять букет», — рассказали разработчики информационному агентству. Инженеры объяснили акцию желанием поднять женщинам настроение в честь праздника. Таким образом они хотели привлечь внимание к проекту «Битва роботов» и пригласить всех желающих принять участие в новом сезоне чемпионата. Днем 7 марта в пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз для пассажирок. Об этом сообщал корреспондент URA.RU. Правоохранители поздравляли всех женщин с 8 Марта и дарили цветы.

В Перми в канун Международного женского дня роботы, сконструированные местными инженерами, приняли участие в раздаче цветов. Акция прошла в парке им. Горького. Две из трех моделей представляют регион на международном чемпионате «Битва роботов.» Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе компании «Промобот». «В акции приняли участие сервисная модель Promobot, а также боевые машины „Зверобой“ и „Хедлайнер“, которые являются звездами „Битвы роботов“. Они стояли на входе в парк с цветочными корзинами, встречали женщин поздравлениями и предлагали взять букет», — рассказали разработчики информационному агентству. Инженеры объяснили акцию желанием поднять женщинам настроение в честь праздника. Таким образом они хотели привлечь внимание к проекту «Битва роботов» и пригласить всех желающих принять участие в новом сезоне чемпионата. Днем 7 марта в пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз для пассажирок. Об этом сообщал корреспондент URA.RU. Правоохранители поздравляли всех женщин с 8 Марта и дарили цветы.