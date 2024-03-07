В Перми в канун Международного женского дня роботы, сконструированные местными инженерами, приняли участие в раздаче цветов. Акция прошла в парке им. Горького. Две из трех моделей представляют регион на международном чемпионате «Битва роботов.» Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе компании «Промобот».
«В акции приняли участие сервисная модель Promobot, а также боевые машины „Зверобой“ и „Хедлайнер“, которые являются звездами „Битвы роботов“. Они стояли на входе в парк с цветочными корзинами, встречали женщин поздравлениями и предлагали взять букет», — рассказали разработчики информационному агентству.
Инженеры объяснили акцию желанием поднять женщинам настроение в честь праздника. Таким образом они хотели привлечь внимание к проекту «Битва роботов» и пригласить всех желающих принять участие в новом сезоне чемпионата.
Днем 7 марта в пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз для пассажирок. Об этом сообщал корреспондент URA.RU. Правоохранители поздравляли всех женщин с 8 Марта и дарили цветы.
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