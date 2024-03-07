07 марта 2024

Пермские боевые роботы подарили женщинам цветы к 8 Марта в парке Горького. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, современные технологии, битва роботов, робот, новые технологии, робототехника
Участники «Битвы роботов» доказали, что могут быть полезными не только в сражении Фото:

В Перми в канун Международного женского дня роботы, сконструированные местными инженерами, приняли участие в раздаче цветов. Акция прошла в парке им. Горького. Две из трех моделей представляют регион на международном чемпионате «Битва роботов.» Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе компании «Промобот».

«В акции приняли участие сервисная модель Promobot, а также боевые машины „Зверобой“ и „Хедлайнер“, которые являются звездами „Битвы роботов“. Они стояли на входе в парк с цветочными корзинами, встречали женщин поздравлениями и предлагали взять букет», — рассказали разработчики информационному агентству.

Инженеры объяснили акцию желанием поднять женщинам настроение в честь праздника. Таким образом они хотели привлечь внимание к проекту «Битва роботов» и пригласить всех желающих принять участие в новом сезоне чемпионата.

Днем 7 марта в пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз для пассажирок. Об этом сообщал корреспондент URA.RU. Правоохранители поздравляли всех женщин с 8 Марта и дарили цветы.

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В Перми в канун Международного женского дня роботы, сконструированные местными инженерами, приняли участие в раздаче цветов. Акция прошла в парке им. Горького. Две из трех моделей представляют регион на международном чемпионате «Битва роботов.» Об этом URA.RU сообщали в пресс-службе компании «Промобот». «В акции приняли участие сервисная модель Promobot, а также боевые машины „Зверобой“ и „Хедлайнер“, которые являются звездами „Битвы роботов“. Они стояли на входе в парк с цветочными корзинами, встречали женщин поздравлениями и предлагали взять букет», — рассказали разработчики информационному агентству. Инженеры объяснили акцию желанием поднять женщинам настроение в честь праздника. Таким образом они хотели привлечь внимание к проекту «Битва роботов» и пригласить всех желающих принять участие в новом сезоне чемпионата. Днем 7 марта в пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз для пассажирок. Об этом сообщал корреспондент URA.RU. Правоохранители поздравляли всех женщин с 8 Марта и дарили цветы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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