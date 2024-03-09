Защита Левита настаивает на закрытии уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-мэра Копейска (Челябинская область) Алексей Левит, покинувший Россию после обвинения в незаконной передаче котельной, принимает участие в поддержке специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU рассказал Левит.

«Находясь на чужбине, принимаю активное участие в поддержке СВО. Занимаюсь поставками в Россию импортного электронного оборудования для БПЛА, поставляю тестовое оборудование для диагностики самолетов и средства индивидуальной защиты. У меня успешный бизнес, но я мечтаю вернуться в Россию», — сообщил URA.RU Левит.

По словам Левита, он «ни от кого не прячется, но есть силы, которые не хотят его возвращения». Недавнее решение Челябинского облсуда об отмене заочного ареста лишь подтверждает, что уголовное дело не имеет никаких оснований, отметил экс-чиновник.

Левит попал под следствие осенью 2016 года. По версии следствия, еще в начале года между управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска, которое курировал Левит, и ООО «Тепло и Сервис» (ТиС) был заключен договор аренды котельных и тепловых сетей в поселке Октябрьском. Однако впоследствии данные объекты были переданы другому юрлицу.

«Передача котельной происходила в рамках полномочий Левита на посту замглавы Копейска. Заключение договора аренды с ООО „ТиС“ от 01.01.2016 было проведено без проведения торгов — с нарушением закона о защите конкуренции, что было установлено решением УФАС по области. В связи с этим договор подлежал досрочному расторжению в одностороннем порядке», — прокомментировал адвокат Павел Дорофеев.

Представитель Левита отметил, что у «ТиС» нет претензий. Городскому бюджету не был причинен ущерб, а прекращение аренды носит гражданско-правовой характер. Также в 2016 году были введены две современных котельных, которые заменили переданные в аренду.

«Мы просим следственные и надзорные органы прекратить дело за отсутствием в действиях Левита составов указанных преступлений. Прекращение дела влечет отмену всех неблагоприятных последствий, в том числе, дальнейший розыск лица», — добавил адвокат.

Накануне Челябинский облсуд отменил постановление Копейского горсуда, которым в отношении Левита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Материал направлен на новое судебное рассмотрение. Бывшего замглавы обвиняют сразу по двум статьям ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.1 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица).

Эту фотографию Левит сделал по дороге в свой офис Фото: предоставлено Алексеем Левитом