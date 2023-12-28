Пожарные справились с огнем и спасли животных (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара кошку и двух собак. Кошку спасателям пришлось реанимировать. Видео распространили в telegram-канале МЧС России.

«Из пожара сотрудники МЧС России вынесли едва живую кошку. Уже на свежем воздухе ее привели в чувства с помощью спасательного устройства. В задымленных помещениях обнаружили еще двух собак и кошку, они отделались лишь испугом», — говорится в сообщении.

Пожар 28 декабря произошел днем в частном доме по ул. Газосварщиков. С огнем боролись 35 сотрудников МЧС.