В Перми на пожаре спасатели реанимировали кошку. Видео

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Пожарные справились с огнем и спасли животных (архивное фото) Фото:

В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара кошку и двух собак. Кошку спасателям пришлось реанимировать. Видео распространили в telegram-канале МЧС России.

«Из пожара сотрудники МЧС России вынесли едва живую кошку. Уже на свежем воздухе ее привели в чувства с помощью спасательного устройства. В задымленных помещениях обнаружили еще двух собак и кошку, они отделались лишь испугом», — говорится в сообщении.

Пожар 28 декабря произошел днем в частном доме по ул. Газосварщиков. С огнем боролись 35 сотрудников МЧС.

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В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара кошку и двух собак. Кошку спасателям пришлось реанимировать. Видео распространили в telegram-канале МЧС России. «Из пожара сотрудники МЧС России вынесли едва живую кошку. Уже на свежем воздухе ее привели в чувства с помощью спасательного устройства. В задымленных помещениях обнаружили еще двух собак и кошку, они отделались лишь испугом», — говорится в сообщении. Пожар 28 декабря произошел днем в частном доме по ул. Газосварщиков. С огнем боролись 35 сотрудников МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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