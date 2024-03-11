Путин ввел новую выплату в случае гибели в СВО

Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в СВО на персонал МО

Владимир Путин подписал указ о расширении выплат для гражданского персонала Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выплаты в пять миллионов рублей получат родственники гражданского персонала Минобороны России в случае гибели их родных в спецоперации. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.