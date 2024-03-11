Путин ввел новую выплату в случае гибели в СВО

Владимир Путин подписал указ о расширении выплат для гражданского персонала Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Выплаты в пять миллионов рублей получат родственники гражданского персонала Минобороны России в случае гибели их родных в спецоперации. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Выплата в пять миллионов рублей в случае гибели в СВО распространена на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств», — следует из указа, который опубликован на сайте
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