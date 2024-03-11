Путин ввел новую выплату в случае гибели в СВО

Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в СВО на персонал МО
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о расширении выплат для гражданского персонала Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выплаты в пять миллионов рублей получат родственники гражданского персонала Минобороны России в случае гибели их родных в спецоперации. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Выплата в пять миллионов рублей в случае гибели в СВО распространена на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств», — следует из указа, который опубликован на сайте правовых актов. Его подписал Владимир Путин.

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Выплаты в пять миллионов рублей получат родственники гражданского персонала Минобороны России в случае гибели их родных в спецоперации. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Выплата в пять миллионов рублей в случае гибели в СВО распространена на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств», — следует из указа, который опубликован на сайте правовых актов. Его подписал Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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