11 марта 2024

Жена звезды «Уральских пельменей» поиронизировала над его стычкой с подростками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция фейк-поддержки Юлии Михалковой после её снятия с предвыборной гонки. Екатеринбург, соколов дмитрий
Жена Соколова получила много звонков после стычки актера с подростками Фото:

Супруга актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова — Ксения отнеслась с юмором к стычке мужа с подростками в переходе Екатеринбурга. В социальных сетях женщина рассказала, что после инцидента получила много звонков и сообщений.

«Мой вчерашний муд на вечер был таким. Много звонков, много смеялись и много раздули! Обожаю всех своих друзей (особенно КВНщиков), это было смешно и весело!» — пишет Соколова на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также супруга юмориста придумала шутку, олицетворяющую ночь, когда Соколов встретил подростков в переходе. «В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход», — иронизирует она.

Дмитрий Сколов в ночь на 10 марта сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая». Перед этим юморист отдыхал в Bla Bla Bar. Друг актера отметил, что молодые люди могли намеренно спровоцировать Соколова, так как снимали его. Сотрудники полиции начали проверку после инцидента.

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Супруга актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова — Ксения отнеслась с юмором к стычке мужа с подростками в переходе Екатеринбурга. В социальных сетях женщина рассказала, что после инцидента получила много звонков и сообщений. «Мой вчерашний муд на вечер был таким. Много звонков, много смеялись и много раздули! Обожаю всех своих друзей (особенно КВНщиков), это было смешно и весело!» — пишет Соколова на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также супруга юмориста придумала шутку, олицетворяющую ночь, когда Соколов встретил подростков в переходе. «В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход», — иронизирует она. Дмитрий Сколов в ночь на 10 марта сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая». Перед этим юморист отдыхал в Bla Bla Bar. Друг актера отметил, что молодые люди могли намеренно спровоцировать Соколова, так как снимали его. Сотрудники полиции начали проверку после инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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