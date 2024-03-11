Жена Соколова получила много звонков после стычки актера с подростками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова — Ксения отнеслась с юмором к стычке мужа с подростками в переходе Екатеринбурга. В социальных сетях женщина рассказала, что после инцидента получила много звонков и сообщений.

«Мой вчерашний муд на вечер был таким. Много звонков, много смеялись и много раздули! Обожаю всех своих друзей (особенно КВНщиков), это было смешно и весело!» — пишет Соколова на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также супруга юмориста придумала шутку, олицетворяющую ночь, когда Соколов встретил подростков в переходе. «В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход», — иронизирует она.

Дмитрий Сколов в ночь на 10 марта сцепился с группой подростков в переходе метро станции «Геологическая». Перед этим юморист отдыхал в Bla Bla Bar. Друг актера отметил, что молодые люди могли намеренно спровоцировать Соколова, так как снимали его. Сотрудники полиции начали проверку после инцидента.

Фото: страница dk_sokole в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)