Ветеран СВО «Танцор» пришел в восторг от Челябинска. Видео

12 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Сергей Бормотов провел в зоне СВО восемь месяцев и имеет награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов. Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине. Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона. Зрители захватили на концерт хорошее настроение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На митинг пришли представители челябинских районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Артисты порадовали собравшихся творческими номерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов. Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине. Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона.