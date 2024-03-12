Ветеран СВО «Танцор» пришел в восторг от Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым в школе 68. Челябинск, школьная линейка, бормотов сергей
Сергей Бормотов провел в зоне СВО восемь месяцев и имеет награды Фото:

Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов.

Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине.

Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона.

Митинг. Черчбинск
Зрители захватили на концерт хорошее настроение
Фото:
Митинг. Черчбинск
На митинг пришли представители челябинских районов
Фото:
Митинг. Черчбинск
Артисты порадовали собравшихся творческими номерами
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов. Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине. Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...