Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов.
Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине.
Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона.
Ветеран СВО Сергей Бормотов с позывным «Танцор» выступил на митинге-концерте «Вместе! За Россию! За президента!» в Челябинске 12 марта. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Приехал в родной город, и мне было очень приятно. Я был в восторге от нашей набережной, от центра города, от того, как город преобразился. Ребята, которые сейчас воюют, понимают, за что они погибают и получают тяжелые ранения», — заявил Бормотов. Бормотов добавил, что в Челябинске появилось много новых интересных мест. Танцор сказал, что, вернувшись на фронт, он расскажет бойцам, какие позитивные изменения происходят у них на родине. Митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента» проходит в арт-сквере на набережной Миасса в Челябинске. В нем принимают участие сторонники «Единой России», депутаты законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступают творческие коллективы региона.