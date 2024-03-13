В Челябинске пропала 13-летняя девочка. Скрин

13 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Подросток пропала сутки назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 марта. Информацию распространили в официальном паблике поискового отряда «Легион-Спас». «Петенева Милана Александровна, 15.10.2010 года рождения (13 лет). 12 марта ушла из дома №83 по Комсомольскому проспекту и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении поискового отряда. Волонтеры уточняют, что девочка была одета в черный длинный пуховик, черные джинсы и черные ботинки. Рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные короткие с белыми прядями. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива. ребенка разыскивают уже сутки Официальная страница поискового отряда «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-40198941_22015 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 марта. Информацию распространили в официальном паблике поискового отряда «Легион-Спас». «Петенева Милана Александровна, 15.10.2010 года рождения (13 лет). 12 марта ушла из дома №83 по Комсомольскому проспекту и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении поискового отряда. Волонтеры уточняют, что девочка была одета в черный длинный пуховик, черные джинсы и черные ботинки. Рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные короткие с белыми прядями. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.