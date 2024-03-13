В Челябинске разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 марта. Информацию распространили в официальном паблике поискового отряда «Легион-Спас».
«Петенева Милана Александровна, 15.10.2010 года рождения (13 лет). 12 марта ушла из дома №83 по Комсомольскому проспекту и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении поискового отряда.
Волонтеры уточняют, что девочка была одета в черный длинный пуховик, черные джинсы и черные ботинки. Рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные короткие с белыми прядями.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.
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