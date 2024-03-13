В Челябинске пропала 13-летняя девочка. Скрин

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Подросток пропала сутки назад Фото:

В Челябинске разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 марта. Информацию распространили в официальном паблике поискового отряда «Легион-Спас».

«Петенева Милана Александровна, 15.10.2010 года рождения (13 лет). 12 марта ушла из дома №83 по Комсомольскому проспекту и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении поискового отряда.

Волонтеры уточняют, что девочка была одета в черный длинный пуховик, черные джинсы и черные ботинки. Рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные короткие с белыми прядями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.

ребенка разыскивают уже сутки
ребенка разыскивают уже сутки

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В Челябинске разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 марта. Информацию распространили в официальном паблике поискового отряда «Легион-Спас». «Петенева Милана Александровна, 15.10.2010 года рождения (13 лет). 12 марта ушла из дома №83 по Комсомольскому проспекту и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении поискового отряда. Волонтеры уточняют, что девочка была одета в черный длинный пуховик, черные джинсы и черные ботинки. Рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные короткие с белыми прядями. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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