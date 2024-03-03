В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома 3 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Широкова Дарья, 13 лет. 3 марта в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Альфа-спас Магнитогорск».
В спасотряде уточнили, что рост ребенка 160 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Девочка была одета в куртку черную без капюшона, спортивный костюм с капюшоном зеленого цвета, шапку полочного цвета, сапоги черные осенние с подошвой зеленого цвета.
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