03 марта 2024
02 марта 2024

В Магнитогорске пропала девочка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ушел из дома 3 марта Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома 3 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Широкова Дарья, 13 лет. 3 марта в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Альфа-спас Магнитогорск».

В спасотряде уточнили, что рост ребенка 160 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Девочка была одета в куртку черную без капюшона, спортивный костюм с капюшоном зеленого цвета, шапку полочного цвета, сапоги черные осенние с подошвой зеленого цвета.

Ребенок пропал в воскресенье, 3 марта
Ребенок пропал в воскресенье, 3 марта

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома 3 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 марта в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Альфа-спас Магнитогорск». В спасотряде уточнили, что рост ребенка 160 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Девочка была одета в куртку черную без капюшона, спортивный костюм с капюшоном зеленого цвета, шапку полочного цвета, сапоги черные осенние с подошвой зеленого цвета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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