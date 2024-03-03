В Магнитогорске пропала девочка. Скрин

04 марта 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Ребенок ушел из дома 3 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома 3 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 марта в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Альфа-спас Магнитогорск». В спасотряде уточнили, что рост ребенка 160 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Девочка была одета в куртку черную без капюшона, спортивный костюм с капюшоном зеленого цвета, шапку полочного цвета, сапоги черные осенние с подошвой зеленого цвета. Ребенок пропал в воскресенье, 3 марта Спасотряд «Альфа-спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте, https://vk.com/wall-201940296_5776?z=photo-201940296_457242713%2Falbum-201940296_00%2Frev»

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома 3 марта, сообщили в поисково-спасательном отряде. «Широкова Дарья, 13 лет. 3 марта в 16:00 ушла из дома №43 по улице Чайковского и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Альфа-спас Магнитогорск». В спасотряде уточнили, что рост ребенка 160 см, худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Девочка была одета в куртку черную без капюшона, спортивный костюм с капюшоном зеленого цвета, шапку полочного цвета, сапоги черные осенние с подошвой зеленого цвета.