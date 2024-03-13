Пермское хореографическое училище отремонтируют за 91 млн рублей

13 марта 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Здание отремонтируют до 15 ноября 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское государственное хореографическое училище начало поиск подрядчика для ремонта здания. На реконструкцию выделено 91 млн рублей, сказано в конкурсной документации. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова“ (г. Пермь, ул. Петропавловская, 18) в рамках мероприятий по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества. Начальная цена контракта — 91 млн рублей», — сказано в документации. Уточняется, что за эту стоимость подрядчик будет обязан отремонтировать пол, стены, двери, лестницы, инженерные сети, а также заменить сигнализацию и систему доступа в здание. Итоги конкурса подведут 2 апреля 2024 года, а работы необходимо завершить до 15 ноября 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское государственное хореографическое училище начало поиск подрядчика для ремонта здания. На реконструкцию выделено 91 млн рублей, сказано в конкурсной документации. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова“ (г. Пермь, ул. Петропавловская, 18) в рамках мероприятий по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества. Начальная цена контракта — 91 млн рублей», — сказано в документации. Уточняется, что за эту стоимость подрядчик будет обязан отремонтировать пол, стены, двери, лестницы, инженерные сети, а также заменить сигнализацию и систему доступа в здание. Итоги конкурса подведут 2 апреля 2024 года, а работы необходимо завершить до 15 ноября 2025 года.