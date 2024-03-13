Пермское хореографическое училище отремонтируют за 91 млн рублей

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Стенограффия. Екатеринбург, краска, покраска, валик, отделка, ремонт
Здание отремонтируют до 15 ноября 2025 года Фото:

Пермское государственное хореографическое училище начало поиск подрядчика для ремонта здания. На реконструкцию выделено 91 млн рублей, сказано в конкурсной документации.

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова“ (г. Пермь, ул. Петропавловская, 18) в рамках мероприятий по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества. Начальная цена контракта — 91 млн рублей», — сказано в документации.

Уточняется, что за эту стоимость подрядчик будет обязан отремонтировать пол, стены, двери, лестницы, инженерные сети, а также заменить сигнализацию и систему доступа в здание. Итоги конкурса подведут 2 апреля 2024 года, а работы необходимо завершить до 15 ноября 2025 года.

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Пермское государственное хореографическое училище начало поиск подрядчика для ремонта здания. На реконструкцию выделено 91 млн рублей, сказано в конкурсной документации. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова“ (г. Пермь, ул. Петропавловская, 18) в рамках мероприятий по капитальному ремонту объекта недвижимого имущества. Начальная цена контракта — 91 млн рублей», — сказано в документации. Уточняется, что за эту стоимость подрядчик будет обязан отремонтировать пол, стены, двери, лестницы, инженерные сети, а также заменить сигнализацию и систему доступа в здание. Итоги конкурса подведут 2 апреля 2024 года, а работы необходимо завершить до 15 ноября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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