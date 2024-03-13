Участника спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В администрации города прошла церемония вручения боевой награды родным магнитогорца, погибшего в зоне специальной военной операции. Указом президента России [Владимира Путина] за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно) Петр Серегин», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации уточнили, что 29-летний боец отправился на службу по контракту в сентябре 2023 года. Он носил звание ефрейтора и служил в должности старшего техника разведроты. Участник спецоперации погиб во время выполнения боевой задачи в октябре 2023 года.
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