Участника СВО из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Видео

13 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб во время исполнения боевой задачи Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участника спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В администрации города прошла церемония вручения боевой награды родным магнитогорца, погибшего в зоне специальной военной операции. Указом президента России [Владимира Путина] за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно) Петр Серегин», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации уточнили, что 29-летний боец отправился на службу по контракту в сентябре 2023 года. Он носил звание ефрейтора и служил в должности старшего техника разведроты. Участник спецоперации погиб во время выполнения боевой задачи в октябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В администрации города прошла церемония вручения боевой награды родным магнитогорца, погибшего в зоне специальной военной операции. Указом президента России [Владимира Путина] за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно) Петр Серегин», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации уточнили, что 29-летний боец отправился на службу по контракту в сентябре 2023 года. Он носил звание ефрейтора и служил в должности старшего техника разведроты. Участник спецоперации погиб во время выполнения боевой задачи в октябре 2023 года.