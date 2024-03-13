Участника СВО из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Видео

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Мужчина погиб во время исполнения боевой задачи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участника спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В администрации города прошла церемония вручения боевой награды родным магнитогорца, погибшего в зоне специальной военной операции. Указом президента России [Владимира Путина] за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно) Петр Серегин», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что 29-летний боец отправился на службу по контракту в сентябре 2023 года. Он носил звание ефрейтора и служил в должности старшего техника разведроты. Участник спецоперации погиб во время выполнения боевой задачи в октябре 2023 года.

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Участника спецоперации из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В администрации города прошла церемония вручения боевой награды родным магнитогорца, погибшего в зоне специальной военной операции. Указом президента России [Владимира Путина] за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно) Петр Серегин», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации уточнили, что 29-летний боец отправился на службу по контракту в сентябре 2023 года. Он носил звание ефрейтора и служил в должности старшего техника разведроты. Участник спецоперации погиб во время выполнения боевой задачи в октябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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