Как не запачкать штаны и обувь грязью весной

Чтобы не испачкать обувь и штаны весной, нужно следить за походкой

14 марта 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Перед выходом на улицу весной нужно обработать брюки водоотталкивающим спреем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наступила весна — время грязи и луж на улицах. URA.RU подготовило советы, как в такую погоду не запачкать штаны и обувь. Техника ходьбы в оттепель Следите за своей походкой, чтобы избежать пачкания брюк грязью. Перекатывайтесь с пятки на носок и отрывайте ногу от земли только тогда, когда она полностью сзади. Держите ноги подальше друг от друга, чтобы избежать брызг сбоку. Не бегите, а ходите размеренным темпом, сокращая длину шага. Какая обувь меньше пачкается Выбирайте обувь с гладкой подошвой, чтобы избежать пачкания штанов. Приобретите ортопедические стельки, особенно если у вас проблемы со стопами, это поможет правильно ходить, чтобы не оставлять брызги на одежде. Избегайте обуви с крупными протекторами, чтобы не набирать грязь и воду. При выборе обуви обращайте внимание на мягкость подошвы и предпочитайте модели с высокой подошвой. Защитные средства для обуви Перед выходом на улицу обработайте брюки водоотталкивающим спреем и дайте им высохнуть. Таким образом, вы защитите свою одежду от грязи и влаги. Важно следовать инструкции по применению средства, чтобы избежать повреждений и лишних затрат на химчистку. Существует два типа водоотталкивающих средств: фторкарбоновые и нано-пропитки, каждое из которых имеет свои особенности. Эти средства подходят для различных материалов, таких как кожа, замша, текстиль и материалы с TEX-мембранами, обеспечивая защиту от воды, грязи и реагентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступила весна — время грязи и луж на улицах. URA.RU подготовило советы, как в такую погоду не запачкать штаны и обувь. Следите за своей походкой, чтобы избежать пачкания брюк грязью. Перекатывайтесь с пятки на носок и отрывайте ногу от земли только тогда, когда она полностью сзади. Держите ноги подальше друг от друга, чтобы избежать брызг сбоку. Не бегите, а ходите размеренным темпом, сокращая длину шага. Выбирайте обувь с гладкой подошвой, чтобы избежать пачкания штанов. Приобретите ортопедические стельки, особенно если у вас проблемы со стопами, это поможет правильно ходить, чтобы не оставлять брызги на одежде. Избегайте обуви с крупными протекторами, чтобы не набирать грязь и воду. При выборе обуви обращайте внимание на мягкость подошвы и предпочитайте модели с высокой подошвой. Перед выходом на улицу обработайте брюки водоотталкивающим спреем и дайте им высохнуть. Таким образом, вы защитите свою одежду от грязи и влаги. Важно следовать инструкции по применению средства, чтобы избежать повреждений и лишних затрат на химчистку. Существует два типа водоотталкивающих средств: фторкарбоновые и нано-пропитки, каждое из которых имеет свои особенности. Эти средства подходят для различных материалов, таких как кожа, замша, текстиль и материалы с TEX-мембранами, обеспечивая защиту от воды, грязи и реагентов.