Начальник ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш высказал недовольство главам районов из-за того, что уборочная техника, находящаяся на балансе ДЭУ, не прошла техосмотр. На устранение проблем Ярыш дал чиновникам неделю, передает корреспондент URA.RU с заседания коллегии городской администрации под руководством мэра Алексея Орлова.
«Согласно данным Единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО), в следующих ДЭУ не пройден техосмотр машин: Железнодорожный район — 12 ТС, Кировский — девять, Чкаловский — пять, Ленинский — три, в Верх-Исетском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах — по одной. Готов дать неделю, чтобы все устранить, потом буду вынужден принять меры», — строго сказал Ярыш. Орлов его поддержал: «Коллеги, думаю, что недели будет достаточно, чтобы провести мероприятия, связанные с техосмотром техники».
Также Ярыш обратил внимание префектов на знаки, которые временно выставляют на дорогах во время строительных работ. «Они должны выставляться видимыми и чистыми. А мы выезжаем и видим, что знаки не соответствует требованиям: световозвращающих элементов нет, синей краски нет, она стертая уже вся», — добавил он.
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