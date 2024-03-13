13 марта 2024

Начальник ГИБДД Екатеринбурга разнес глав районов на глазах у мэра. Видео

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Совет неравнодушных граждан в Домне. Екатеринбург, ярыш роман
Роман Ярыш дал неделю на устранение проблем Фото:

Начальник ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш высказал недовольство главам районов из-за того, что уборочная техника, находящаяся на балансе ДЭУ, не прошла техосмотр. На устранение проблем Ярыш дал чиновникам неделю, передает корреспондент URA.RU с заседания коллегии городской администрации под руководством мэра Алексея Орлова.

«Согласно данным Единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО), в следующих ДЭУ не пройден техосмотр машин: Железнодорожный район — 12 ТС, Кировский — девять, Чкаловский — пять, Ленинский — три, в Верх-Исетском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах — по одной. Готов дать неделю, чтобы все устранить, потом буду вынужден принять меры», — строго сказал Ярыш. Орлов его поддержал: «Коллеги, думаю, что недели будет достаточно, чтобы провести мероприятия, связанные с техосмотром техники».

Также Ярыш обратил внимание префектов на знаки, которые временно выставляют на дорогах во время строительных работ. «Они должны выставляться видимыми и чистыми. А мы выезжаем и видим, что знаки не соответствует требованиям: световозвращающих элементов нет, синей краски нет, она стертая уже вся», — добавил он.

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Начальник ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш высказал недовольство главам районов из-за того, что уборочная техника, находящаяся на балансе ДЭУ, не прошла техосмотр. На устранение проблем Ярыш дал чиновникам неделю, передает корреспондент URA.RU с заседания коллегии городской администрации под руководством мэра Алексея Орлова. «Согласно данным Единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО), в следующих ДЭУ не пройден техосмотр машин: Железнодорожный район — 12 ТС, Кировский — девять, Чкаловский — пять, Ленинский — три, в Верх-Исетском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах — по одной. Готов дать неделю, чтобы все устранить, потом буду вынужден принять меры», — строго сказал Ярыш. Орлов его поддержал: «Коллеги, думаю, что недели будет достаточно, чтобы провести мероприятия, связанные с техосмотром техники». Также Ярыш обратил внимание префектов на знаки, которые временно выставляют на дорогах во время строительных работ. «Они должны выставляться видимыми и чистыми. А мы выезжаем и видим, что знаки не соответствует требованиям: световозвращающих элементов нет, синей краски нет, она стертая уже вся», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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