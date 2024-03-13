Начальник ГИБДД Екатеринбурга разнес глав районов на глазах у мэра. Видео

14 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Роман Ярыш дал неделю на устранение проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш высказал недовольство главам районов из-за того, что уборочная техника, находящаяся на балансе ДЭУ, не прошла техосмотр. На устранение проблем Ярыш дал чиновникам неделю, передает корреспондент URA.RU с заседания коллегии городской администрации под руководством мэра Алексея Орлова. «Согласно данным Единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО), в следующих ДЭУ не пройден техосмотр машин: Железнодорожный район — 12 ТС, Кировский — девять, Чкаловский — пять, Ленинский — три, в Верх-Исетском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах — по одной. Готов дать неделю, чтобы все устранить, потом буду вынужден принять меры», — строго сказал Ярыш. Орлов его поддержал: «Коллеги, думаю, что недели будет достаточно, чтобы провести мероприятия, связанные с техосмотром техники». Также Ярыш обратил внимание префектов на знаки, которые временно выставляют на дорогах во время строительных работ. «Они должны выставляться видимыми и чистыми. А мы выезжаем и видим, что знаки не соответствует требованиям: световозвращающих элементов нет, синей краски нет, она стертая уже вся», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ОГИБДД Екатеринбурга полковник Роман Ярыш высказал недовольство главам районов из-за того, что уборочная техника, находящаяся на балансе ДЭУ, не прошла техосмотр. На устранение проблем Ярыш дал чиновникам неделю, передает корреспондент URA.RU с заседания коллегии городской администрации под руководством мэра Алексея Орлова. «Согласно данным Единой автоматизированной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО), в следующих ДЭУ не пройден техосмотр машин: Железнодорожный район — 12 ТС, Кировский — девять, Чкаловский — пять, Ленинский — три, в Верх-Исетском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах — по одной. Готов дать неделю, чтобы все устранить, потом буду вынужден принять меры», — строго сказал Ярыш. Орлов его поддержал: «Коллеги, думаю, что недели будет достаточно, чтобы провести мероприятия, связанные с техосмотром техники». Также Ярыш обратил внимание префектов на знаки, которые временно выставляют на дорогах во время строительных работ. «Они должны выставляться видимыми и чистыми. А мы выезжаем и видим, что знаки не соответствует требованиям: световозвращающих элементов нет, синей краски нет, она стертая уже вся», — добавил он.