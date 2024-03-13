ФСБ сменила куратора в ХМАО

Федеральная служба безопасности сменила куратора в ХМАО. Начальником югорского подразделения стал Алексей Лазарев. Информация опубликована на сайте правительства округа.
«Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области. Лазарев Алексей Михайлович — заместитель начальника Регионального управления — начальник Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», — указано в подразделе органов госвласти.
Это четвертая ротация в округе за семь лет. Прежний глава ведомства, Андрей Тулин, считался креатурой бывшего главы Тюменского УФСБ Игоря Николаева. Тулин возглавлял подразделение в Югре с 2021 года.
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