13 марта 2024

ФСБ сменила куратора в ХМАО

Новым начальником ФСБ по ХМАО стал Алексей Лазарев
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Новым начальником ФСБ по ХМАО стал Алексей Лазарев Фото:

Федеральная служба безопасности сменила куратора в ХМАО. Начальником югорского подразделения стал Алексей Лазарев. Информация опубликована на сайте правительства округа.

«Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области. Лазарев Алексей Михайлович — заместитель начальника Регионального управления — начальник Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», — указано в подразделе органов госвласти.

Это четвертая ротация в округе за семь лет. Прежний глава ведомства, Андрей Тулин, считался креатурой бывшего главы Тюменского УФСБ Игоря Николаева. Тулин возглавлял подразделение в Югре с 2021 года.

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Федеральная служба безопасности сменила куратора в ХМАО. Начальником югорского подразделения стал Алексей Лазарев. Информация опубликована на сайте правительства округа. «Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области. Лазарев Алексей Михайлович — заместитель начальника Регионального управления — начальник Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре», — указано в подразделе органов госвласти. Это четвертая ротация в округе за семь лет. Прежний глава ведомства, Андрей Тулин, считался креатурой бывшего главы Тюменского УФСБ Игоря Николаева. Тулин возглавлял подразделение в Югре с 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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