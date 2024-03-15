Свердловчанин вынужден платить за сгоревшую квартиру, в которой не живет 12 лет. Фото, видео

15 марта 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Квартира сгорела в 2012 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Полевского (Свердловская область) Валерий Колясников 12 лет вынужден платить за сгоревшую квартиру в доме 1963 года постройки, которая ему досталась от отца. Только за 2023 год мужчина выплатил 50 тысяч рублей за коммунальные услуги. Свердловчанин заявил URA.RU о том, что ситуация с платежами за непригодное для жизни жилье остается неразрешенной, несмотря на длительные споры с местными властями и управляющей компанией. «Возгорание привело квартиру в микрорайоне Черемушки, 17, в пепелище. С 2012 года, когда произошел пожар, я не прожил в ней ни одного дня, но коммунальные платежи продолжаю оплачивать. Только за прошлый год я отдал 50 тысяч рублей. Знаете, у меня двое детей. Лучше бы эти деньги пошли на них», — пожаловался Колясников. Мужчина рассказал, что администрация Полевского не решает проблему, а лишь отправляет формальные ответы. Колясников уже дважды выигрывал суды за право не платить за квартиру, но теперь столкнулся с новыми сложностями. «Если я не буду платить за жилье, то у меня арестуют все счета. Куда обращаться и у кого просить помощи, я уже не знаю. Управляющая компания вообще меня игнорирует», — посетовал свердловчанин. Редакция URA.RU запросила комментарий у мэрии Полевского, но ответа пока не последовало. Тем временем представители свердловского «Народного фронта» ознакомились с ситуацией и взяли ее под контроль. Многоквартирный дом обслуживает ОАО «Полевская коммунальная компания». Генеральным директором числится Денис Порывай. В компанию направлен официальный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию. Фото: свердловский Народный фронт Фото: свердловский Народный фронт Фото: свердловский Народный фронт Фото: свердловский Народный фронт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Полевского (Свердловская область) Валерий Колясников 12 лет вынужден платить за сгоревшую квартиру в доме 1963 года постройки, которая ему досталась от отца. Только за 2023 год мужчина выплатил 50 тысяч рублей за коммунальные услуги. Свердловчанин заявил URA.RU о том, что ситуация с платежами за непригодное для жизни жилье остается неразрешенной, несмотря на длительные споры с местными властями и управляющей компанией. «Возгорание привело квартиру в микрорайоне Черемушки, 17, в пепелище. С 2012 года, когда произошел пожар, я не прожил в ней ни одного дня, но коммунальные платежи продолжаю оплачивать. Только за прошлый год я отдал 50 тысяч рублей. Знаете, у меня двое детей. Лучше бы эти деньги пошли на них», — пожаловался Колясников. Мужчина рассказал, что администрация Полевского не решает проблему, а лишь отправляет формальные ответы. Колясников уже дважды выигрывал суды за право не платить за квартиру, но теперь столкнулся с новыми сложностями. «Если я не буду платить за жилье, то у меня арестуют все счета. Куда обращаться и у кого просить помощи, я уже не знаю. Управляющая компания вообще меня игнорирует», — посетовал свердловчанин. Редакция URA.RU запросила комментарий у мэрии Полевского, но ответа пока не последовало. Тем временем представители свердловского «Народного фронта» ознакомились с ситуацией и взяли ее под контроль. Многоквартирный дом обслуживает ОАО «Полевская коммунальная компания». Генеральным директором числится Денис Порывай. В компанию направлен официальный запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.