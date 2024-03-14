В Екатеринбурге утром 15 марта на Объездной дороге, возле улицы Светлореченской, сгорел легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы.
«Объездная дорога. От машины ничего не осталось», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На месте происшествия работают спасатели.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что информация о пожаре поступила в 07:59. «Прибывшие огнеборцы в течение четырех минут справились с огнем. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — отметили в ведомстве.
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