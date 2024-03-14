14 марта 2024

На Объездной дороге Екатеринбурга сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, автомобиль сгорел, сгорела машина, поджог машины
На место ЧП прибыли семь пожарных Фото:

В Екатеринбурге утром 15 марта на Объездной дороге, возле улицы Светлореченской, сгорел легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы.

«Объездная дорога. От машины ничего не осталось», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На месте происшествия работают спасатели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что информация о пожаре поступила в 07:59. «Прибывшие огнеборцы в течение четырех минут справились с огнем. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 15 марта на Объездной дороге, возле улицы Светлореченской, сгорел легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы. «Объездная дорога. От машины ничего не осталось», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На месте происшествия работают спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что информация о пожаре поступила в 07:59. «Прибывшие огнеборцы в течение четырех минут справились с огнем. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава, две единицы спецтехники», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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