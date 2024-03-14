В челябинских новостройках стали продавать меньше квартир с отделкой

В Челябинске за 9 месяцев доля квартир с чистовой отделкой уменьшилась до 57%

15 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Многие застройщики отказываются от отделки или упрощают ее Фото: Размик Закарян © URA.RU В новостройках Челябинска в марте 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, доля квартир с чистовой отделкой уменьшилась до 57%. На данный момент в предчистовой отделке на продажу выставлено 43% квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за 9 месяцев доля квартир с чистовой отделкой уменьшилась по сравнению с июнем 2023 года на 6%. Эксперты связывают это с желанием девелоперов сохранить доступные цены. На данный момент на первичном рынке жилья Челябинска 57% квартир предлагаются с отделкой, 43% — без нее», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил ситуацию руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, на данный момент многие застройщики отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию. В 2023 году отделочные материалы подорожали, и затраты на них стали ощутимо сказываться на конечной стоимости проектов. Чтобы покупка недвижимости оставалась доступной для широкого круга потребителей, девелоперы предлагают разные варианты отделки, в том числе и черновую, на любой бюджет. Кроме того, строительная отрасль уже несколько лет испытывает дефицит кадров, что также влияет на отказ от отделки квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новостройках Челябинска в марте 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, доля квартир с чистовой отделкой уменьшилась до 57%. На данный момент в предчистовой отделке на продажу выставлено 43% квартир, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за 9 месяцев доля квартир с чистовой отделкой уменьшилась по сравнению с июнем 2023 года на 6%. Эксперты связывают это с желанием девелоперов сохранить доступные цены. На данный момент на первичном рынке жилья Челябинска 57% квартир предлагаются с отделкой, 43% — без нее», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил ситуацию руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, на данный момент многие застройщики отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию. В 2023 году отделочные материалы подорожали, и затраты на них стали ощутимо сказываться на конечной стоимости проектов. Чтобы покупка недвижимости оставалась доступной для широкого круга потребителей, девелоперы предлагают разные варианты отделки, в том числе и черновую, на любой бюджет. Кроме того, строительная отрасль уже несколько лет испытывает дефицит кадров, что также влияет на отказ от отделки квартир.