В УИК № 587 в Хабаровском крае опровергли информацию о вбросе стопки бюллетеней

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Заседание избирательной комиссии. Курган, звездочка, голосование, избиратели, урна голосования, бюллетень
Происшествий на участке №587 Хорского района зафиксировано не было Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что на избирательном участке №587 Хорского поселения Хабаровского края был зафиксирован вброс стопки бюллетеней, оказалась недостоверной. Данные опровергли URA.RU представители участка в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

О якобы нарушении на участке сообщил избиратель, заметивший, что кто-то будто бы вбросил в ящик для голосования бюллетени в большом количестве. Однако это сообщение оказалось недостоверным. «Нет, это неправда», — сообщили корреспонденту агентства на избирательном участке №587.

Эту информацию в официальном telegram-канале также опровергли представители Общественной палаты Хабаровского края, отметив, что бюллетени в ящике находятся в хаотичном порядке, происшествий на участке не было. Кроме того, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, массового вброса бюллетеней зафиксировано не было. Избирательная комиссия Хабаровского края также продублировала опровержение распространяемого фейка в своем официальном telegram-канале.

В России проходят выборы президента России. Голосование идет с 15 по 17 марта.

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Информация о том, что на избирательном участке №587 Хорского поселения Хабаровского края был зафиксирован вброс стопки бюллетеней, оказалась недостоверной. Данные опровергли URA.RU представители участка в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. О якобы нарушении на участке сообщил избиратель, заметивший, что кто-то будто бы вбросил в ящик для голосования бюллетени в большом количестве. Однако это сообщение оказалось недостоверным. «Нет, это неправда», — сообщили корреспонденту агентства на избирательном участке №587. Эту информацию в официальном telegram-канале также опровергли представители Общественной палаты Хабаровского края, отметив, что бюллетени в ящике находятся в хаотичном порядке, происшествий на участке не было. Кроме того, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, массового вброса бюллетеней зафиксировано не было. Избирательная комиссия Хабаровского края также продублировала опровержение распространяемого фейка в своем официальном telegram-канале. В России проходят выборы президента России. Голосование идет с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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