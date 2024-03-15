В УИК № 587 в Хабаровском крае опровергли информацию о вбросе стопки бюллетеней

Информация о том, что на избирательном участке №587 Хорского поселения Хабаровского края был зафиксирован вброс стопки бюллетеней, оказалась недостоверной. Данные опровергли URA.RU представители участка в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
О якобы нарушении на участке сообщил избиратель, заметивший, что кто-то будто бы вбросил в ящик для голосования бюллетени в большом количестве. Однако это сообщение оказалось недостоверным. «Нет, это неправда», — сообщили корреспонденту агентства на избирательном участке №587.
Эту информацию в официальном telegram-канале также опровергли представители Общественной палаты Хабаровского края, отметив, что бюллетени в ящике находятся в хаотичном порядке, происшествий на участке не было. Кроме того, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, массового вброса бюллетеней зафиксировано не было. Избирательная комиссия Хабаровского края также продублировала опровержение распространяемого фейка в своем официальном telegram-канале.
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