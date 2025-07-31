Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в августе

Володин: с 1 августа в России вступят в силу несколько важных законов
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Нововведения должны снизить количество телефонного мошенничества
Нововведения должны снизить количество телефонного мошенничества Фото:

С 1 августа в России начнут действовать несколько важных законов, направленных на повышение безопасности граждан, защиту исторической памяти и поддержку военнослужащих. О нововведениях подробно рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей», — написал Володин в своем telegram-канале. Эта мера направлена на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние становятся жертвами мошенников, использующих их банковские карты для незаконных операций. Также с августа россияне получат возможность официально отказаться от навязчивых смс-рассылок. Для этого потребуется подать заявление своему оператору связи. Нововведение должно снизить количество спама и телефонного мошенничества.

Вступает в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, посвященных погибшим при защите страны. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Закон распространяется на мемориалы как на территории России, так и за ее пределами.

Военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО), продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Это позволит им воспользоваться полученными баллами для поступления в вузы даже после завершения службы. Участники СВО и их близкие теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Закон, вступивший в силу 23 июля, снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих и делает оформление необходимых документов проще и доступнее.

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С 1 августа в России начнут действовать несколько важных законов, направленных на повышение безопасности граждан, защиту исторической памяти и поддержку военнослужащих. О нововведениях подробно рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей», — написал Володин в своем telegram-канале. Эта мера направлена на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние становятся жертвами мошенников, использующих их банковские карты для незаконных операций. Также с августа россияне получат возможность официально отказаться от навязчивых смс-рассылок. Для этого потребуется подать заявление своему оператору связи. Нововведение должно снизить количество спама и телефонного мошенничества. Вступает в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, посвященных погибшим при защите страны. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Закон распространяется на мемориалы как на территории России, так и за ее пределами. Военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО), продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Это позволит им воспользоваться полученными баллами для поступления в вузы даже после завершения службы. Участники СВО и их близкие теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Закон, вступивший в силу 23 июля, снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих и делает оформление необходимых документов проще и доступнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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