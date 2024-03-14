14 марта 2024

В Варне неизвестный поджег автомобиль местного бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, zz, z-символ
Полиция разыскивает поджигателя Фото:

В поселке Заречье Варненского района Челябинской области неизвестный поджег Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий местному предпринимателю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника уже ищут.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника. Руководит мероприятиями начальник ОМВД по Варненскому району Алексей Шубин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции.

По данным URA.RU, предприниматель занимается фермерским хозяйством. По его заявлению возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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В поселке Заречье Варненского района Челябинской области неизвестный поджег Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий местному предпринимателю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника уже ищут. «Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника. Руководит мероприятиями начальник ОМВД по Варненскому району Алексей Шубин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции. По данным URA.RU, предприниматель занимается фермерским хозяйством. По его заявлению возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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