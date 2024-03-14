В Варне неизвестный поджег автомобиль местного бизнесмена

В поселке Заречье Варненского района Челябинской области неизвестный поджег Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий местному предпринимателю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника уже ищут.
«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника. Руководит мероприятиями начальник ОМВД по Варненскому району Алексей Шубин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции.
По данным URA.RU, предприниматель занимается фермерским хозяйством. По его заявлению возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
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