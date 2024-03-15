Группа «Земляне» выступит в Челябинске в честь юбилея присоединения Крыма

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Ural Music Night, плошадка "Капсула времени". Екатеринбург, концерт, сцена, группа земляне, сценическая площадка
Группа «Земляне» приедет в Челябинск с концертом Фото:

В Челябинске 18 марта пройдет праздничный концерт в честь десятой годовщины присоединения Крыма к России. На мероприятии выступит группа «Земляне», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Праздничный концерт, посвященный десятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, пройдет 18 марта, в парке Гагарина. Специальный гость вечера — группа „Земляне“», — сообщили в мэрии.

Группа «Земляне» запомнилась хитами «Трава у дома», «Красный конь» и «Каратэ». На главной сцене парка также выступят коллективы Челябинской области.

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В Челябинске 18 марта пройдет праздничный концерт в честь десятой годовщины присоединения Крыма к России. На мероприятии выступит группа «Земляне», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Праздничный концерт, посвященный десятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, пройдет 18 марта, в парке Гагарина. Специальный гость вечера — группа „Земляне“», — сообщили в мэрии. Группа «Земляне» запомнилась хитами «Трава у дома», «Красный конь» и «Каратэ». На главной сцене парка также выступят коллективы Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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