Группа «Земляне» выступит в Челябинске в честь юбилея присоединения Крыма

Группа «Земляне» приедет в Челябинск с концертом
В Челябинске 18 марта пройдет праздничный концерт в честь десятой годовщины присоединения Крыма к России. На мероприятии выступит группа «Земляне», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Праздничный концерт, посвященный десятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, пройдет 18 марта, в парке Гагарина. Специальный гость вечера — группа „Земляне“», — сообщили в мэрии.
Группа «Земляне» запомнилась хитами «Трава у дома», «Красный конь» и «Каратэ». На главной сцене парка также выступят коллективы Челябинской области.
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