Молодежь Северодонецка впервые проголосовала на выборах президента в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, урна для голосования
Молодые люди отметили, что исполнили свой гражданский долг, находясь в Перми Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На одном из участков, размещенных в пермской IT-школе (школа №10), в выборах президента РФ приняли участие трое молодых людей из Северодонецка (ЛНР). Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова приехали в Пермь на региональный этап Международного фестиваля молодежи «Действуй».

«Я считаю, что выборы президента, это гражданский долг каждого. Поэтому я впервые приняла участие в голосовании. Было интересно что, это Пермь, а не родной Северодонецк. Нас на избирательном участке встретили хорошо, приветливо, выдали календарик. Я рада что тесть возможность проголосовать вне дома. Чувствую себя маленьким гражданином большой страны», — рассказала корреспонденту URA.RU Раскидная. Девушка пояснила, что при голосовании воспользовалась технологией «Мобильный избиратель».

Студент Северодонецкого технологического института Тимур Никитюк отметил, что испытывает счастье от участия в первых выборах. «Это счастье для меня. Считаю, что внес свой вклад в общее дело», — пояснил Ниткитюк. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В избиркоме Пермского края рассказали, что явка избирателей на выборах к 15:00 превысила 18%.

Гостья Северодонецка проголосовала на выборах президента в Перми
Гостья Северодонецка проголосовала на выборах президента в Перми
Фото:

Гостям Северодонецка показали, как работает штаб общественного наблюдения за выборами, расположенный в бывшем кинотеатре «Кристалл»
Гостям Северодонецка показали, как работает штаб общественного наблюдения за выборами, расположенный в бывшем кинотеатре «Кристалл»
Фото:

Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова проголосовали на избирательном участке в пермской школе №10
Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова проголосовали на избирательном участке в пермской школе №10
Фото:

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На одном из участков, размещенных в пермской IT-школе (школа №10), в выборах президента РФ приняли участие трое молодых людей из Северодонецка (ЛНР). Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова приехали в Пермь на региональный этап Международного фестиваля молодежи «Действуй». «Я считаю, что выборы президента, это гражданский долг каждого. Поэтому я впервые приняла участие в голосовании. Было интересно что, это Пермь, а не родной Северодонецк. Нас на избирательном участке встретили хорошо, приветливо, выдали календарик. Я рада что тесть возможность проголосовать вне дома. Чувствую себя маленьким гражданином большой страны», — рассказала корреспонденту URA.RU Раскидная. Девушка пояснила, что при голосовании воспользовалась технологией «Мобильный избиратель». Студент Северодонецкого технологического института Тимур Никитюк отметил, что испытывает счастье от участия в первых выборах. «Это счастье для меня. Считаю, что внес свой вклад в общее дело», — пояснил Ниткитюк. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В избиркоме Пермского края рассказали, что явка избирателей на выборах к 15:00 превысила 18%.
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