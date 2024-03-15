Молодежь Северодонецка впервые проголосовала на выборах президента в Перми. Фото

15 марта 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Молодые люди отметили, что исполнили свой гражданский долг, находясь в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На одном из участков, размещенных в пермской IT-школе (школа №10), в выборах президента РФ приняли участие трое молодых людей из Северодонецка (ЛНР). Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова приехали в Пермь на региональный этап Международного фестиваля молодежи «Действуй». «Я считаю, что выборы президента, это гражданский долг каждого. Поэтому я впервые приняла участие в голосовании. Было интересно что, это Пермь, а не родной Северодонецк. Нас на избирательном участке встретили хорошо, приветливо, выдали календарик. Я рада что тесть возможность проголосовать вне дома. Чувствую себя маленьким гражданином большой страны», — рассказала корреспонденту URA.RU Раскидная. Девушка пояснила, что при голосовании воспользовалась технологией «Мобильный избиратель». Студент Северодонецкого технологического института Тимур Никитюк отметил, что испытывает счастье от участия в первых выборах. «Это счастье для меня. Считаю, что внес свой вклад в общее дело», — пояснил Ниткитюк. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В избиркоме Пермского края рассказали, что явка избирателей на выборах к 15:00 превысила 18%. Гостья Северодонецка проголосовала на выборах президента в Перми Фото: корреспондент URA.RU Гостям Северодонецка показали, как работает штаб общественного наблюдения за выборами, расположенный в бывшем кинотеатре «Кристалл» Фото: корреспондент URA.RU Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова проголосовали на избирательном участке в пермской школе №10 Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одном из участков, размещенных в пермской IT-школе (школа №10), в выборах президента РФ приняли участие трое молодых людей из Северодонецка (ЛНР). Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Тимур Никитюк, Галина Раскидная и Анна Родионова приехали в Пермь на региональный этап Международного фестиваля молодежи «Действуй». «Я считаю, что выборы президента, это гражданский долг каждого. Поэтому я впервые приняла участие в голосовании. Было интересно что, это Пермь, а не родной Северодонецк. Нас на избирательном участке встретили хорошо, приветливо, выдали календарик. Я рада что тесть возможность проголосовать вне дома. Чувствую себя маленьким гражданином большой страны», — рассказала корреспонденту URA.RU Раскидная. Девушка пояснила, что при голосовании воспользовалась технологией «Мобильный избиратель». Студент Северодонецкого технологического института Тимур Никитюк отметил, что испытывает счастье от участия в первых выборах. «Это счастье для меня. Считаю, что внес свой вклад в общее дело», — пояснил Ниткитюк. Президентские выборы начались в России утром 15 марта и завершатся вечером 17-го. В избиркоме Пермского края рассказали, что явка избирателей на выборах к 15:00 превысила 18%.