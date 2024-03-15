Члены избиркома Сургута приехали домой к инвалиду на выборах президента РФ

Члены избирательной комиссии Сургута приехали домой к постоянному избирателю, который не смог прийти на участок. Николай Христофоров не пропускал ни одних выборов, но в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на участок, передает корреспондент URA.RU.
«Это желание мужа. Он у нас такой ответственный избиратель. Постоянно голосует. Вот единственное, что сейчас не стал ходить», — сообщила супруга инвалида Ольга Христофорова.
Семья Христофоровых уверена, что от их выбора зависит будущее их детей и внуков. «Чтоб все благополучно было. Чтоб было все хорошо. Чтоб в нашей стране была стабильность и все было для народа», — добавила Христофорова.
Ранее URA.RU сообщало, что боец СВО, несмотря на тяжелое ранение и проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ. Мужчина уверен, что выборы помогут стране избежать участи Украины.
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