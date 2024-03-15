Члены избиркома Сургута приехали домой к инвалиду на выборах президента РФ

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Члены избирательной комиссии Сургута приехали домой к постоянному избирателю, который не смог прийти на участок. Николай Христофоров не пропускал ни одних выборов, но в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на участок, передает корреспондент URA.RU.

«Это желание мужа. Он у нас такой ответственный избиратель. Постоянно голосует. Вот единственное, что сейчас не стал ходить», — сообщила супруга инвалида Ольга Христофорова.

Семья Христофоровых уверена, что от их выбора зависит будущее их детей и внуков. «Чтоб все благополучно было. Чтоб было все хорошо. Чтоб в нашей стране была стабильность и все было для народа», — добавила Христофорова.

Ранее URA.RU сообщало, что боец СВО, несмотря на тяжелое ранение и проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ. Мужчина уверен, что выборы помогут стране избежать участи Украины.

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Члены избирательной комиссии Сургута приехали домой к постоянному избирателю, который не смог прийти на участок. Николай Христофоров не пропускал ни одних выборов, но в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на участок, передает корреспондент URA.RU. «Это желание мужа. Он у нас такой ответственный избиратель. Постоянно голосует. Вот единственное, что сейчас не стал ходить», — сообщила супруга инвалида Ольга Христофорова. Семья Христофоровых уверена, что от их выбора зависит будущее их детей и внуков. «Чтоб все благополучно было. Чтоб было все хорошо. Чтоб в нашей стране была стабильность и все было для народа», — добавила Христофорова. Ранее URA.RU сообщало, что боец СВО, несмотря на тяжелое ранение и проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ. Мужчина уверен, что выборы помогут стране избежать участи Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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