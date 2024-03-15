Члены избиркома Сургута приехали домой к инвалиду на выборах президента РФ

15 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Голосование на дому занимает 10 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены избирательной комиссии Сургута приехали домой к постоянному избирателю, который не смог прийти на участок. Николай Христофоров не пропускал ни одних выборов, но в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на участок, передает корреспондент URA.RU. «Это желание мужа. Он у нас такой ответственный избиратель. Постоянно голосует. Вот единственное, что сейчас не стал ходить», — сообщила супруга инвалида Ольга Христофорова. Семья Христофоровых уверена, что от их выбора зависит будущее их детей и внуков. «Чтоб все благополучно было. Чтоб было все хорошо. Чтоб в нашей стране была стабильность и все было для народа», — добавила Христофорова. Ранее URA.RU сообщало, что боец СВО, несмотря на тяжелое ранение и проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ. Мужчина уверен, что выборы помогут стране избежать участи Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены избирательной комиссии Сургута приехали домой к постоянному избирателю, который не смог прийти на участок. Николай Христофоров не пропускал ни одних выборов, но в этом году по состоянию здоровья не смог попасть на участок, передает корреспондент URA.RU. «Это желание мужа. Он у нас такой ответственный избиратель. Постоянно голосует. Вот единственное, что сейчас не стал ходить», — сообщила супруга инвалида Ольга Христофорова. Семья Христофоровых уверена, что от их выбора зависит будущее их детей и внуков. «Чтоб все благополучно было. Чтоб было все хорошо. Чтоб в нашей стране была стабильность и все было для народа», — добавила Христофорова. Ранее URA.RU сообщало, что боец СВО, несмотря на тяжелое ранение и проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ. Мужчина уверен, что выборы помогут стране избежать участи Украины.